Modelo Pamela Sosa celebra condena de cárcel contra Anibal Lotocki: Le inyectó metacril en su cuerpo

La modelo argentina Pamela Sosa se hizo conocida en Chile luego de participar en el programa "Morandé con Compañía", en la década del 2000. Muchos la recuerdan también por ser la pareja del controvertido médico Aníbal Lotocki, quien fue recientemente condenado por la justicia argentina por mala praxis.

Lo anterior, porque el cirujano plástico, que atendió algunos meses en nuestro país en un departamento, fue acusado por inyectar metacril en los glúteos de decenas de mujeres.

Esta sustancia no es desconocida en el mundo de la medicina. Su aplicación ha sido aprobada en Estados Unidos para rellenar surcos y arrugas faciales, ya que en una cantidad pequeña no genera riesgos a la salud.

Pamela Sosa y la condena a Lotocki

Sosa, luego de someterse a una operación estética con su novio Lotocki, tuvo durezas en sus glúteos e incluso una enfermedad autoinmune.

Hoy celebra la condena hacia Aníbal. "Estoy contenta con el resultado, porque es muy difícil demostrar la mala praxis. Los médicos tienen en sus manos la vida de una persona", señaló al medio Paparazzi.

En Teleshow ahondó sobre lo anterior y señaló que "me brindó mucho alivio (la condena), pero de todas maneras seguimos peleando para que le suspendan el título, porque una persona psicópata como él, como lo definió el fiscal, que hace lo que quiere con el cuerpo de la gente, está enferma y no puede de ninguna manera seguir con la medicina".

Sobre sus operaciones, aseguró que cuando era veinteañera "no me quería para nada y por eso uno quiere generar tantos cambios de imagen. Hoy estoy muy conforme y si tengo celulitis o kilos de más, no me importa".

"Hoy me someto a cosas muy sencillas, nada invasivo, como bótox, tratamientos para la piel facial y corporal... me volví vegetariana", sentenció.

