"Se portan mal con ella": Adriana Barrientos defiende a Oriana Marzoli tras violento altercado con exnovio

Fue hace solo unos días que la exchica reality Oriana Marzoli hizo noticia por violencia intrafamiliar con un exnovio en Madrid, España. En relación a esto, la modelo Adriana Barrientos hizo una fuerte defensa a la española y aseguró que son los hombres los que se "portan mal" con ella.

En conversación con LUN, la chilena dijo que tras enterarse del altercado vivido con Eugenio Gallegos le envió un recado por Instagram. "Le dejé un mensaje diciéndole que la quería ver bien. La recuerdo con mucho amor".

Relaciones de Oriana

Sobre estos episodios, Barrientos fue tajante en decir que Oriana la ha pasado mal en sus últimas relaciones, ya que siempre elige hombres "expuestos a la tele, que les gusta la farándula".

En ese sentido, asegura que sus parejas "se portan mal con ella, le hacen pasar malos ratos, le hacen cosas feas, algunos de ellos le han sido infieles".

No conforme con ello, cree que "se aprovechan de Oriana, la usan para hacer noticia y este fin de semana ya se llegó a un nivel en que terminaron presos". Agregó que los hombres se fijan en el personaje y no en "la persona linda que es ella".

"Le falta experiencia, para qué vamos a andar con cosas. Me recuerda cuando yo era más chica y caí en tonteras que no debía haber hecho. Ella simplemente no ha sabido buscar a alguien que le corresponda y que no sea del medio (farandulero)", finaliza la "Leona".

Pelea en Madrid

De acuerdo a lo señalado por "Viva la vida" de Telecinco, todo habría empezado en la madrugada del pasado domingo 13 de febrero en el departamento de Marzoli, ubicado en capital española.

Por el relato de vecinos, se escucharon gritos provenientes del domicilio, golpes y destrucción de objetos, por lo que llamaron a la policía, temiendo por la integridad física de ambos.

Una vez la policía llegó hasta el edificio, ambos fueron a parar hasta la comisaría, detenidos por el episodio de violencia que habían protagonizado. Ambos se hirieron físicamente, debiendo ser atendidos por personal médico.

