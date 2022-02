"Niños entre 14 y 16 años": Coni Roberts comparte video de la encerrona que sufrió con su hija

La periodista chilena Coni Roberts fue víctima de una violenta encerrona en la autopista de Vespucio Norte, justo en la salida de San Martín, en la comuna de Quilicura.

En su cuenta de Instagram, cuando ya estaba en su casa, contó los detalles de su intento de robo, el cual fue perpetrado, de acuerdo a su testimonio, por jóvenes que no superaban los 18 años.

La encerrona a Coni Roberts

En el video, la periodista comentó que mientras iba manejando por la mencionada autopista, "en el auto de adelante se bajan cuatro niños entre 14 y 16 años, con pistola", amenazando tanto a ella como a su hija y otra mujer que iban con ella.

Desde dentro, la mujer le pedía a los asaltantes que se calmaran y le puso seguro a todas las puertas, ya que no tenía intención de bajar del auto. Al notar esto los asaltantes, comenzaron a pegarle con una pistola a los vidrios, dejándolos trizados.

Al darse cuenta de que uno de los sujetos estaba logrando romper la ventana, la comunicadora reaccionó. "No sé cómo (...) puse marcha atrás y salí en reversa por la curva", reveló, logrando zafar de los delincuentes que se subieron al auto en donde se movilizaban, desistiendo de robarle el auto.

Afortunadamente, solo fue el susto el que pasaron, puesto que ninguna de las ocupantes del auto resultó herida tras el intento de robo.

Horas después de subir su testimonio, compartió un video del intento de robo, el que fue grabado por otra persona que iba en la autopista.

"Aquí el vídeo de mi encerrona, solo agradecer a todos mis ángeles guardianes que no nos pasó nada... Y ni idea cómo reaccioné así porque solo fue instinto, (irresponsabilidad, supervivencia, no sé...). De verdad que nunca se me pasó por la cabeza que me podían disparar", escribió junto al clip.

A los delincuentes les dedicó las siguientes palabras: "Si alguno de los seis que iba en ese auto lee esto, no les tengo miedo, ni rabia, simplemente lástima".

