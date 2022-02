"Eres el amor de mi vida": Rauw Alejandro agradece particular regalo de Rosalía por San Valentín

En este Día del Amor, las personas no paran de demostrar cuánto aman a sus parejas, algo que también hizo Rauw Alejandro en su cuenta de Instagram, al mostrar el novedoso regalo que le dio su novia, la cantante española Rosalía.

La pareja de músicos reveló su noviazgo en septiembre de 2021 y desde entonces no han dejado de gritar a los cuatro vientos cuánto se aman, además de mostrar constantes muestras de amor en situaciones cotidianas de su día a día.

El artista sorprendió a sus seguidores al compartir los regalos adelantados que Rosalía le entregó por San Valentín. Tal fue la sorpresa por el innovador obsequio, que hasta el novio reaccionó con una frase digna para el bronce.

El particular regalo de Rosalía

La española dejó volar su creatividad y se tomó fotografías para "decorar" unas prendas de vestir de color blanco, creando su propio diseño en un bóxer, una polera y un polerón. Cada vestimenta tenía impresa una divertida imagen de ella misma.

"Si esto no es amor, que baje Dios y lo vea", se puede leer en un post de Instagram del usuario @holamotomami, una cuenta que sube contenido exclusivo de la pareja. Tal publicación reunió más de 220 mil likes y miles de comentarios de los seguidores.

View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

La reacción de Rauw Alejandro

Ante estos presentes, el intérprete de "Todo de Ti" no pudo evitar compartir con sus seguidores lo feliz que se encontraba por el ingenio de Rosalía.

A través de una historia en Instagram, Rauw compartió la fotografía de él con su bóxer nuevo junto al mensaje: "Mi novia la acaba de romper. Con estos regalos, nuevo calzoncillo favorito desbloqueado. Happy Valentines".

Rauw dedica palabras a Rosalía

Tras mostrar el regalo, el cantante le dedicó románticas palabras a través de la red social: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa, no importa qué día esté teniendo". Asimismo agradeció porque haya llegado a su vida.

"Hasta que sea un viejito de 105 años", dijo junto a las proyecciones de estar con Rosalía eternamente hasta, "si la vida así lo quiere".

"Te Amo @rosalia.vt", así finalizó su emocionante mensaje, que sacó el lado más romántico del puertorriqueño hacia su pareja.

Revisa el mensaje completo

Todo sobre Famosos

Todo sobre Rosalía