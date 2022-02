"Te encanta comer": Michelle Carvalho expone los crueles comentarios que recibe a diario en Instagram

Una serie de negativos mensajes son los que ha recibido durante este último tiempo la influencer y modelo Michelle Carvalho en su cuenta de Instagram.

La brasileña expuso la gran cantidad de comentarios que recibe en diferentes publicaciones, los que se burlan directamente de su figura.

"Te faltó poner que te encanta comer" y "anda a bailar a un gimnasio a ver si te pones en forma" son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la primera historia.

Mientras que en la segunda, los recados contra ella fueron mucho más fuerte, ya que los usuarios le escribieron insultos como "gorda hija de pe..." y emojis de cerdo.

Revisa las historias

Historia de Michelle Carvalho

Historia de Michelle Carvalho

Michelle y su cambio corporal

En 2018, y luego que su figura fuera tema en redes sociales por parte de sus fanáticos y detractores, Carvalho explicó el motivo de su aumento de peso.

La brasileña reveló que padece de un problema a la tiroides, la cual le hizo aumentar varios kilos, llegando a pesar 85 kilos en dicho año.

Si bien reconoció que se estaba asesorando con nutricionista y psicólogo para bajar de peso, también señaló en que no tenía intenciones de volver a su figura cuando era modelo, ya que no se sentía incómoda con su figura.

En 2020, una fan le consultó a través de Instagram: "Michelle, no te da pena estar gordita, yo estoy con sobrepeso y me afecta mucho", a lo que ella le dio una sincera respuesta.

"Mira. No, pero cuando quiero una ropa en específico y no hay de mi talla, me enoja. Pero fuera de eso, nada. Si a ti te afecta mucho, tienes que hacer algo al respecto entonces", sentenció.

