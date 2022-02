"Rézale al de arriba para que tu beba salga bonita": Así respondió Lisandra Silva a desubicado mensaje que recibió

De forma lamentable, la influencer Lisandra Silva ha recibido en repetidas ocasiones mensajes de seguidores que ofenden directamente a su hijo Noah.

Este fin de semana, un usuario de Instagram traspasó los límites y le envió, a través de mensajes privados, varios insultos en contra de ella y también de Leiah, la bebé que está esperando junto a su pareja, el bailarín Raúl Peralta.

El mensaje a Lisandra

El usuario le escribió en la mencionada red social: "Rézale al de arriba para que tu beba salga bonita, ya que Mixu (su cuñada, pareja de Gabriel Peralta), dejó la vara muy alta, porque si no es así te echarás tu sola al agua. Si no se parece a ti, se descubrirán todas las cosas que te has hecho en tu cara".

"Suerte con esto, pobre bebé lo que le espera si sale igual al Noah", terminó diciendo en el mensaje el internauta, el cual Lisandra respondió sin rebajarse a los insultos que él profirió.

Lo anterior, porque la cubana respondió que "le rezaré al de arriba porque salga sanita y porque tenga una madre y un padre sanos que duren toda la vida y la llenen de felicidad. Y rezaré también por tu alma, porque está en la oscuridad. Que Dios te bendiga".

Mira la historia

Historia de Lisandra Silva

"Quiero crear conciencia"

Luego de publicar el pantallazo de esta conversación, Silva aprovechó de realizar una profunda reflexión, dirigida a todos sus seguidores que se han dirigido a una persona que esté esperando un bebé.

"Una mujer embarazada solo quiere que su embarazo vaya bien, que todo salga bien, que su bebé esté bien en la guatita y nazca sanito. Luego que nace, lo único que sigue importándole es que crezca sano y feliz. Que no le falte nada y que sonría cada día", indicó de entrada.

Agregó que "quiero crear conciencia a todo aquel que pierde el tiempo escribiendo esas tonteras. Que cambie esa mentalidad. Y por cada pensamiento de ese tipo que le pase por su cabeza lo cambie por una donación de alguna institución de niños que necesite ayuda".

"Y si no quiere donar nada porque no le interesa, al menos pídale a Dios que toque su alma y que le haga ver lo bello de la vida. Porque la belleza está en los ojos de quien mira", cerró.

Mira la historia

Historia de Lisandra Silva

