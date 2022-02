"Pégate, pégate": Conoce quién es Standly, el cantante del viral en TikTok

Camilo Paredes, más conocido como Standly, es el artista de trap que actualmente la está rompiendo en nuestro país, luego de que dos de sus canciones se volvieran altamente conocidas en la plataforma de TikTok, transformándose en tendencia en sitios de música.

"Pégate" y "Mi Gata" son sencillos que juntos suman 42 millones de reproducciones en YouTube, en solo dos meses, y más de 31 millones de escuchas en Spotify.

¿Cómo surge la carrera de Standly?

El joven de 19 años comentó en una entrevista con Diego González TV, que desde muy niño se había rodeado por familiares músicos, ya que su padre y su tío se dedicaban a cantar rancheras en pequeños locales, pero que nunca tuvieron tiempo, dinero ni los medios necesarios para surgir.

Si bien, esto a él no le llamaba la atención y estaba preocupado de otras cosas, una vez se fue haciendo mayor se percató de que debía pensar en su vida de adulto. "Después ya cuando iba a cumplir como 14, me puse a pensar que voy a hacer de mi futuro", pero no fue hasta llegar a primero medio que se decidió por explotar su faceta artística.

Una vez que ingresó a la enseñanza media, conoció a un compañero que hacía freestyle y sabía de música, por lo que pudo aprender cómo comenzar a crear sus propios temas, bases y todo lo necesario para llegar a ser conocido.

Origen de su nombre

El oriundo de San Felipe egresó de cuarto medio en el año 2020 con un sobresaliente promedio de notas. "Salí con promedio 6.6, 6.7", indicó en la mencionada entrevista.

Además, para ser el orgullo de su madre pensó en la posibilidad de continuar sus estudios. "Iba a estudiar gastronomía o para ser abogado, pero siento que ninguna wea (sic) me llenó".

Ante eso se dejó llevar por la música y comenzó a buscar un nombre que lo identificara hasta que dio con "Standly", una palabra compuesta que parte con la "S" por Sergio, su padre, al que le siguen su madre y su hermana. "Yo lo creé con las letras de mi familia y la 'Y' es como para terminarla".

"Pégate, pégate, pégate"

La canción "Pégate", lanzada el 4 de enero del 2022, se convirtió en un baile trending en TikTok, lo que provocó su ingreso a los 10 mejores de las plataformas de Spotify, YouTube Music, Apple Music y Deezer, no solo en nuestro país, sino también en Argentina, Colombia, Perú y Paraguay y más lugares de Latinoamérica, acumulando más de 60 millones de visitas en estas plataformas.

