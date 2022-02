El duro descargo de panelista Afife Docmac por ola de robos: "¿Por qué hay que agradecer que no nos maten?"

Fue a través de una carta al director que, en un principio, la comunicadora Afife Docmac, realizó su primer descargo luego de que le robasen su camioneta el pasado viernes. Cansada de la delincuencia, se cuestiona por qué hay que "agradecer" que los robos, hoy en día, no acaben en homicidios.

Quien fuera rostro de conocidos matinales en la década del 2000, manteniéndose vigente en la televisión chilena como panelista, sufrió el robo de su camioneta tras haber compartido una cena con su esposo y unos amigos en un restaurante de Vitacura. Al salir, lo indeseable: le habían sustraído el vehículo.

"Agradece que no te pasó nada"

De las personas que le contó sobre lo sucedido, todos le dijeron la misma frase: "Agradece que no te pasó nada". Es por ello que, enviando una carta al director con el título "Agradecimiento", hizo sentir su incomodidad frente a esta "nueva realidad".

"¿A eso hemos llegado? Al nivel en que, ¿hay que agradecerles a estos verdaderos criminales? Me han robado dos autos en los últimos dos años, en el primero no tengo mucho que agradecer porque fue una encerrona con violencia extrema", señala la misiva.

"Sistema arcaico"

Tras el último robo de su camioneta, llamó a Carabineros. En conversación con LUN, cuenta que demoraron quince minutos en llegar tan solo para que le dieran un parte diez horas después del robo.

"Es un trámite demoroso y el sistema es demasiado arcaico. No hay un programa en línea donde la policía pueda ingresar los datos y comenzar de inmediato a buscar el auto", alega la mujer.

"Nadie hace nada"

Tras estos hechos y las experiencias que también ha escuchado en su círculo más cercano, declara estar con miedo. "Evito al máximo salir de casa. Siento mucha angustia y rabia. Pensaba, ¿cómo es posible que todo el mundo se conforme con agradecer?", cuestiona.

"Tiemblo cuando debo detenerme en el auto en un semáforo y cómo no, si a diario te enteras de que algún cercano o conocido sufrió una encerrona o un robo", remarca.

Considerando aquello, señala que se está normalizando la delincuencia: "¿Por qué hay que agradecerles a los delincuentes cuando no nos matan o decirles 'gracias' porque no nos amenazaron con una pistola o cuchillo? Eso no es justo para nadie. La delincuencia está desatada, pero nadie hace nada".

La esperanza de un cambio

Docmac solía cambiar y darse un "gustito" al comprarse autos, pero ya no lo hará más. En cambio, reforzará las medidas de seguridad, pero aquello lo siente como un punto en contra: "No sé que tan efectivas serán, porque puede ser un efecto boomerang y al intentar defenderte, puedes perder la vida".

Sin embargo, dice que tampoco hay que "entregarse" a la delincuencia, señalando que "hay que exigirles a las autoridades que hagan algo. Escribí la carta con la esperanza de que me leyeran. No quiero vivir con el miedo constante de salir a la calle y que le pase algo a algún ser querido. No es justo".

