Corto chileno "Bestia" es nominado a Mejor Cortometraje Animado en los premios Oscar

El corto chileno "Bestia" consiguió ser nominado en la categoría de Mejor Cortometraje Animado en la edición de este 2022 de los premios Oscar.

La producción creada por Hugo Covarrubias y Tevo Díaz competirá por la estatuilla con "Affairs of the Art", "Boxballet", "Robin Robin" y "The Windshield Wiper".

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Todo sobre Premios Oscar

¿De qué trata "Bestia"?

De acuerdo a la sinopsis oficial del cortometraje, la pieza audiovisual está inspirada en la figura de la exagente de la DINA, Ingrid Olderock.

La descripción señala que “Bestia”, “se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y un país”.

El corto viene con un buen desempeño previo, ya que ganó la Competencia Latinoamericana en cortometrajes animados del Festival Chilemonos (2021) y el premio PAOA a Mejor Cortometraje Latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (2021).

¿Dónde ver "Bestia"?

Hay dos formas de ver "Bestia". Una de ellas es online, a través de la plataforma Vimeo, donde se puede arrendar el cortometraje para verlo en un plazo de 48 horas a 2.20 dólares, algo así como $1.800 chilenos.

También se puede comprar, a un costo de 5.50 dólares, que en pesos chilenos queda cerca de $4.500.

Los jueves de febrero, la Biblioteca de Santiago, ubicada frente al parque de Quinta Normal, tendrá presentaciones del corto mediante un aporte voluntario.

Quienes deseen verlo, podrán acercarse al Auditorio de la Biblioteca a partir de las 18:30 horas. El aforo es de 40 personas, las cuales ingresarán por orden de llegada.

Todo sobre Cine