Incluye un "hombre embarazado": Conoce los 42 nuevos emojis que prepara WhatsApp

WhatsApp ya había anunciado que este 2022 sería un año de remodelaciones para la aplicación líder en mensajería instantánea, pues traería numerosas mejoras e incorporaría herramientas conocidas en otras plataformas, pero que la harían aún más especial.

Por esto, no fue sorpresa cuando se anunció que habrá nuevos emojis en el próximo sistema de prueba que hará la app. En esta ocasión le tocó a Apple y al sistema operativo iOS 15.4, cuyos usuarios podrán probar los emoticones.

Según el sitio especializado Emojipedia, la actualización debería llegar a más tardar en abril de este año para todos los usuarios. Lo más importante es que la aplicación contará con las tres variantes de género: hombre, mujer y sin especificación, algo que se venía trabajando desde hace años.

Entre los 42 nuevos emojis, siete serán emoticones de caras expresivas, otros siete serán expresiones con las manos. También habrá nuevos “apretones de manos”, entre diferentes tonos de piel y objetos de la vida cotidiana.

Los emojis más esperados, y que seguramente romperán esquemas, son un hombre embarazado y dos personas sin género específico (una con corona y otra embarazada).

De acuerdo con las palabra de Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores, "tener versiones femenina, masculina y sin género, de cada uno de los emojis que reflejen humanos. Me parece bien que haya diversidad”.

