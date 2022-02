Zendaya y Tom Holland: Revisa cuál es la estatura de la pareja que enamora a Hollywood

La pareja de actores más querida del último año es Zendaya y Tom Holland, quienes en 2021 anunciaron que iniciaron una relación amorosa, luego que fueran fotografiados besándose al interior de un vehículo.

Los seguidores del dúo venían rumoreando la noticia desde 2017, cuando se estrenó la primera película de la saga del superhéroe arácnido: "SpiderMan: Homecoming", en la que se notó la química entre ambos.

https://www.instagram.com/p/CTRzVkrq2wN/

Incluso, previo al lanzamiento de la exitosa última película del "Hombre Araña", Holland fue consultado sobre cómo se sentía actualmente, a lo que él respondió que estaba en su mejor momento y "enamorado".

A pesar de ser reconocidos mundialmente por sus películas, ambos se han mantenido alejados de los paparazzi, al punto de haberse molestado tras la filtración de las mencionadas fotografías: "Hay momentos o cosas que deseas que sean propias", comentaron en una entrevista.

¿Cuántos años tienen Tom y Zendaya?

Además de ser una pareja que enamora a Hollywood y a sus millones de seguidores, son dos de los actores de mayor proyección en la industria cinematográfica, debido a su juventud.

Tom, que será protagonista de la película "Uncharted" y que prontamente será estrenada, recién tiene 25 años, pero pronto estará de cumpleaños, ya que el próximo 1 de junio celebra su natalicio.

Mientras que Zendaya tiene la misma edad, 25 años, aunque es menor que su pareja por algunos meses. El próximo 1 de septiembre, la actriz cumplirá sus 26 primaveras.

Trayectoria cinematográfica de Zendaya

La joven comenzó su carrera como actriz de la mano de Disney Channel, específicamente en la serie juvenil "Shake It Up", donde daba vida a una de las protagonistas, Rocky Blue. No se alejó del canal para adolescentes hasta años más tarde, pero durante ese tiempo participó en distintos programas y películas infantiles, tales como "Zapped" y "Amienemigas", entre otras.

Zendaya personificando a "Rocky Blue", en la serie infantil Shake It Up.

Tras alejarse de Disney, ahora en su vida adulta, participó en exitosas producciones cinematográficas, como "Dune" (2021), "SpiderMan: Homecoming" (2017), "SpiderMan: Far From Home" (2019) y "SpiderMan: No Way Home" (2021).

Además, es protagonista de la famosa serie de HBO del momento: "Euphoria" (2019), la que aborda temáticas como las drogas, la prostitución, la identidad de género, entre otras vertientes del mundo contemporáneo.

¿Cuánto mide Zendaya?

La actriz, que por interpretar a Rue Bennett en "Euphoria" ganó un premio Emmy, mide 1,79 metros. Según comentó en la gira promocional de la película del superhéroe de Marvel, considera "absurda y misógina" la idea de que el hombre debe ser más alto que la mujer.

Carrera como actor de Tom Holland

Su primer debut en la pantalla grande fue en "Lo Imposible" en 2012, cuya película revela la cruda tragedia de quienes sobrevivieron al tsunami que azotó a Tailandia. Desde entonces ha participado en más de 20 producciones cinematográficas.

Sin embargo, el joven artista logró el reconocimiento mundial personificando al "Hombre Araña" en varias películas de Marvel: "Capitán América: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame", además de la trilogía del arácnido antes mencionada.

Fuera del mundo de los superhéroes, Tom ha participado en otras producciones: "La ciudad perdida de Z" (2016), "Dolittle" (2020), "Cherry" (2021), "Chaos Walking" (2021) y su próximo estreno "Uncharted", que se estrenará el próximo 18 de febrero.

¿Cuánto mide Holland?

El talentoso actor mide 1.73 metros, seis centímetros menos que su novia Zendaya, lo que no parece importarle más aún cuando en Hollywood, este ya no es un criterio que le impida trabajar.

Zendaya y Tom vivirán juntos

Recientemente, fue dada a conocer la noticia de que la pareja compró una casa en Londres, Reino Unido, en una zona privada que suelen visitar las celebridades del espectáculo.

La millonaria propiedad se encuentra ubicada en Richmond, costó alrededor de 4 millones de dólares (más de 3,2 mil millones en pesos chilenos) y será remodelada para la comodidad de la pareja. Es reconocida por su estilo campestre, además de contar con seis habitaciones

https://www.instagram.com/p/BpBMgkAlEEy/?utm_source=ig_web_copy_link

Todo sobre Famosos