"Soy súper abierta a adoptar": Vanesa Borghi responde comentarios sobre posibilidad de ser madre

"¿Cuándo vas a ser mamá?", fue una de las preguntas que recibió Vanesa Borghi, luego que publicara en Instagram una fotografía con su ahijada Fedra, luego de visitarla en Buenos Aires, Argentina.

Entre las decenas de comentarios hacia la publicación se leen varios elogios hacia la trasandina, pero también hubo seguidores que insistieron sobre una eventual maternidad.

"Ven cómo me desvivo por las guaguas y viene la típica pregunta sobre cuándo vas a tener los tuyos. Y muchas veces no es que una no quiera, sino que no llega no más, no se ha dado la oportunidad. Algunos piensan que es por egoísmo, todo lo contrario", contesta Borghi en conversación con LUN.

Revisa la publicación de Vanesa

"Hay muchos tipos de familia"

La modelo cuenta que se ha convertido en una costumbre el recibir este tipo de comentarios sobre su maternidad, especialmente cuando sube fotos con algún niño. Sin embargo, asegura que eso no le afecta, pero posiblemente a otras personas sí.

"Hay muchos tipos de familia, es algo muy personal y tampoco creo que esta pregunta venga desde la maldad. Todos los bebés vienen a dar alegría y siento que la gente lo comenta porque me ven feliz", señala.

Asimismo, cuenta que no es un tema en la actualidad. No tiene problemas físicos ni de salud que le impidan para tener hijos, solo que simplemente no ha sido el momento para agrandar la familia con un bebé.

"Hay preguntas que no se deberían hacer"

Sobre hacer frente a estos asuntos en redes sociales, la exchica Morandé asegura que "hay muchas preguntas que no se deberían hacer", ya que incluso ha sido cuestionada por su físico.

"Me llegaron comentarios sobre lo flaca que estaba. Bajé siete kilos, pero no hice nada en particular para perder peso. ¿Qué pasaría si yo estuviera pasando por un proceso doloroso y por eso adelgacé? Ahí me dolería", justifica.

A pesar de insistir en que supuestamente no se pregunta desde la maldad, hay personas que se pueden sentir heridas al recibir estos comentarios: "Hay que ser más cuidadoso con lo que se pregunta".

Ser mamá y adopción

Sobre la idea de ser mamá, Vanesa cuenta que "los bebés llegan cuando tienen que llegar y una tiene que estar esperanzada, feliz. Y si no se pudiera, soy súper abierta a adoptar y me encantaría".

Finalmente, asegura que la sociedad es más exigente con los hombres, ya que a su pareja (Danilo Sturiza) poco le preguntan sobre ser padre en el futuro.

