"Prefiero que me pregunten": Janis Pope no aguanta que toquen su pancita de embarazada sin su permiso

La recordada participante de varios realitys chilenos, Janis Pope, se encuentra nuevamente embarazada de su esposo, el argentino Diego Dellacasa (hermano de Andrea Dellacasa). La chilena se encuentra de 6 meses, esperando un niño.

Su vientre ya es visible, pero no por ello pueden llegar y tocarlo sin preguntarle antes. Algo que parece obvio para algunos, pero viviendo en Argentina, se dio cuenta de que en dicho país no es tan obvio, porque en repetidas ocasiones le han tocado el abdomen sin siquiera preguntarle previamente.

"Hay muchas personas que sin mala intención se toman el derecho de tocar el vientre a las embarazadas, situación que yo creo no se debería dar por sentada", indicó de entrada a LUN.

La molestia de Janis Pope

A modo de ejemplo, contó que durante el fin de semana, mientras visitaba a sus suegros en Argentina, la novia de un amigo al saludarla lo primero que hizo fue tocarle el estómago. "Le dije 'por favor, preferiría que para la próxima me preguntes si me puedes tocar la pancita'", rememoró.

Pope explicó que en suelo trasandino, "existe el mito de que tocarle la panza a una embarazada trae buena suerte. Entonces, cualquiera viene y estira la mano como para tocarte. En el primer embarazo cuando venían a tocarme, yo me echaba para atrás, como que retrocedía. Y la persona te quedaba mirando porque se daba cuenta".

La chilena defendió su queja, señalando que "hay gente embarazada que no le molestará eso, pero a mí sí. Por último prefiero que me pregunten si me pueden hacer un cariño. Eso también podría ser tomado como exageración para muchos, porque el otro, el que te toca sin permiso, no lo toma como si estuviera haciendo algo malo".

En su primer embarazo, Janis recordó que tampoco era fan de que le tocaran el vientre, pero pocas veces manifestó su malestar. Esta vez sí, ya que a juicio de ella uno no debería permitir acciones que le son incómodas.

"Me di cuenta de que uno no debería permitir nunca ninguna situación que te genere incomodidad. Creo que también hay una responsabilidad en cada uno de no permitir las situaciones incómodas. Estas pueden subsanarse conversándolas, poniendo límites, con cariño y respeto", cerró.

