Nathalie Vera de #PobreNovio habla sobre la crisis migratoria: "Ser venezolanos no es una discapacidad"

La actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, utilizó sus redes sociales para exponer su punto de vista sobre la crisis migratoria que afecta a la zona norte del país.

Recordemos que la intérprete de Génesis Márquez en la ficción llegó de Venezuela a Chile hace 4 años, buscando mejores oportunidades laborales y nuevos horizontes en su vida.

A través del formato stories de Instagram, la influencer entregó su opinión sobre las manifestaciones contra la inmigración ilegal que han tenido lugar en las calles de Iquique, región de Tarapacá.

"Ser venezolanos no es una discapacidad"

En este sentido, remarcó que no se siente representada por algunos de sus compatriotas, en específico por quienes "vienen a delinquir, pedir limosna, a dar lástima solo por tener la nacionalidad venezolana". Asimismo, señaló que "no me parece que estén agrediendo a Carabineros".

Sin embargo, llamó a sus seguidores a no generalizar, ya que destacó que "no vinimos a Chile, a un país que nos ha abierto las puertas, a hacer el mal. Vinimos a Chile por un futuro mejor, para trabajas y salir adelante".

Sobre el breve video añadió que "me avergüenza mucho que la mayoría de las noticias sobre los venezolanos que estamos aquí en Chile sean de esas personas antisociales, de pocos principios, y no de los que hemos trabajado y seguimos trabajando por este país".

"Ser venezolanos no es una discapacidad", agregó en otra storie en Instagram.

Finalmente, sostuvo que "los buenos somos más", mientras que envió un mensaje a quienes vinieron a Chile para mejorar su calidad vida. "A seguir trabajando por nuestros sueños y nuestro futuro, no permitamos que sigan afeando nuestra nacionalidad".

