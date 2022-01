Connie Achurra encanta con cambio de look: "Es lejos lo que más me gusta y acomoda"

Son varios los famosos que han aprovechado la época estival para realizarse algún retoque capilar y así empezar el año totalmente renovados. Una de las últimas en sumarse a esta tendencia es la destacada cocinera nacional, Connie Achurra.

A través de su cuenta personal de Instagram, la chef de 44 años sorprendió a sus seguidores al mostrar en una fotografía su más reciente cambio de look.

"Volví al pelo pre pandemia"

"Chao tintura, hola rulitos... y volví al pelo pre pandemia que es lejos lo que más me gusta y acomoda", señaló Achurra en la publicación que suma cerca de 5 mil "me gusta".

La también escritora dejó atrás el pelo largo y pasó de usarlo hasta los hombros, en una melena mucho más corta, con ondas que complementó con accesorios.

En este sentido, la influencer comentó que aún no le han aparecido canas, por lo que su cabellera es completamente natural.

"Ahora esperar que hacer cuando me empiecen a salir canas (44 años y aún no me salen) y disfrutar de este pelito liviano", agregó en el post.

Ante su transformación, Connie recibió varios elogios y cariñosos mensajes: "Me encanto este look", "Que lindo corte de pelo", "Te queda bien", son algunos de los que se leen.

Revisa el cambio de look de Connie Achurra

