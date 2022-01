Lisandra Silva recibió desubicado comentario de una mujer desde un lujoso auto: "Quedé petrificada"

Un desagradable momento vivió la influencer y empresaria cubana, Lisandra Silva, mientras esperaba transporte a la salida de su departamento ubicado en la Región Metropolitana.

La exchica reality comentó, a través de sus redes sociales, que una mujer desde un lujoso vehículo le gritó: "¡Te ves horrorosa!", cuando ella estaba parada en la vereda viendo si es que ya estaba por llegar su Uber.

Mediante historias, Lisandra, que actualmente se encuentra embarazada, contó todos los pormenores del odioso momento que vivió, por culpa de una mujer que no encontró nada mejor que criticar su actual figura.

Todo sobre Lisandra Silva

"¡Te ves horrorosa!"

La cubana comenzó diciendo que "imagínense que yo estaba afuera, abajo de la casa esperando el Uber y veo este autazo, creo que nunca he visto un Mercedes así de espectacular, grande, con una señora toda cuica como dicen acá, rubia, emperifollada".

"La señora me mira, y yo la miro porque estaba viendo todo el panorama del auto, y la señora baja la velocidad, baja la ventanilla y me grita: '¡Te ves horrorosa!'. Sube la ventanilla y se va", agregó.

Tras recibir el insulto, Silva reconoció que quedó "petrificada, me reí un poco porque fue un impacto ver el contraste, porque tú que te imaginas que una persona así es una persona educada, si baja la ventanilla es para preguntarte algo o para decirte que te ves hermosa, qué linda tu guata".

"No juzguemos a la gente"

"Lo último que yo me hubiese imaginado jamás es que me gritara esa grosería... no, quedé loca", aseguró, y luego dio paso a una reflexión que pensó mientras iba a bordo del Uber que fue a buscarla.

"Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. No juzguemos nunca a la gente por el físico, por lo que uno tiene o no tiene. Juzguemos por las acciones, por el corazón, por la bondad de la gente, por cómo se comporta, por cómo te trata", recomendó.

Cerró diciendo que "ahí te das cuenta que de qué sirve todo el lujo, el carrazo, si eres una grosera, si tienes el alma podrida. Porque para ganarse un comentario así una mujer embarazada, sin comerla ni beberla, no sé...".

Revisa sus declaraciones

Todo sobre Famosos chilenos