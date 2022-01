"Al principio no me reconocía": Maca Venegas sorprende con impactante cambio de look

Año nuevo, look nuevo. Esa frase ha sido como un mantra para muchas personas, que aprovechan enero para cambiar de aspecto e iniciar totalmente renovados otra vuelta al Sol.

La abogada Macarena Venegas se sumó a este grupo de gente, y optó por aclararse totalmente el pelo, quedando rubia como nunca antes. "Al principio fue súper impactante y no me reconocía, me daba hasta vergüenza hablarle al resto de la gente, pero fue divertido", indicó de entrada a LUN sobre su remozado look.

Una de sus motivaciones para modificar el color de su cabello, fueron sus deseos de cambios para este 2022. "Queremos dejar atrás este tiempo que hemos estado encerrados, con miedo a enfermarnos, con pérdida de seres queridos (...) quizás sí, cambiarse el color del pelo es una tontera, pero para mí forma parte de la sanidad mental y de seguir adelante", aseguró.

Y de pérdidas familiares sabe Venegas, ya que el próximo 19 de febrero se cumple 1 año de la muerte de su padre, quien falleció producto de un cáncer. La abogada confesó que "lo tengo en un altar en mi casa y lo he llorado todos los días. Lo echo de menos, converso con él, rezo y lo siento muy cerca".

Los distintos looks de Maca Venegas

En la misma entrevista, la exconductora de "Veredicto" reconoció que cuando era más joven, su osadía por cambiar el look era mucho más potente que la de ahora.

"Me hacía melena, chasquilla, me teñí el pelo negro", reveló, e incluso contó que cuando era una estudiante de Derecho, se rapó su cabeza dejándose un centímetro de cabello.

Sobre esa decisión, rememoró que se encontraba "tan afligida estudiando para el examen de grado, que un día me levanté y ya no quise mi pelo largo. Con ese corte, sentí que era volver a nacer".

"Es algo bien psicológico lo del pelo. Es lindo cambiar y una siente que es una nueva etapa en la vida, algo simbólico", cerró diciendo a modo de reflexión.

Todo sobre Famosos chilenos