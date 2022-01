"No se puede permitir": Luciana Salazar anuncia querella contra Twitter y Google tras críticas al pelo de su hija

La modelo argentina Luciana Salazar anunció que se querellará contra las compañías Google y Twitter, luego de las críticas que recibió ella, las cuales apuntaban a que le teñía el pelo a su hija de tan solo 4 años, de color rubio.

Mediante su cuenta de Instagram, quien fuera la reina del Festival de Viña del Mar en el año 2005 publicó una historia en donde explica los detalles de la denuncia presentada frente a los tribunales argentinos contra las empresas multinacionales.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera", explicó de entrada.

Agregó que sus demandas, dirigidas contra Twitter y Google, buscan que de las plataformas "se elimine todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y ciberbullying, mucho menos a menores de edad".

¿Qué se dijo de la hija de Luciana Salazar?

Durante este fin de semana, una usuaria de Twitter subió una galería de fotos de la hija de Luciana Salazar, Matilda, cuestionando el color de cabello de la menor de edad.

"Lulipop (refiriéndose a Luciana Salazar), debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis (celebridad argentina) cuando se quedó pelada, mi vida", fue la descripción que escribió en el tuit, que logró cientos de retuiteos y se convirtió en viral, con usuarios apoyando su enunciado mientras que otros lo cuestionaron.

Incluso peluqueros dieron su opinión sobre la autenticidad del rubio de Matilda, lo que agrandó más la situación y llegó a Salazar, quien primero subió una historia a su Instagram que muchos interpretaron como una reacción a los cientos de comentarios que se dieron en Twitter.

lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura lo tiene más quemado que vicki xip0litakis cuando se quedo pelada mi vida pic.twitter.com/weQ8lU1IBy — xxxx (@waloxxxxx) January 15, 2022

La respuesta de Luciana Salazar

"La gente que no es feliz rompe mucho las..." y añadió dos imágenes de balones de fútbol. Luego, en un programa de Telefé, se refirió en extendido sobre la situación.

"Yo ya estoy acostumbrada al odio, al resentimiento, y a todas las barbaridades que dicen de mí", fue lo primero que dijo al periodista Tomás Dente.

Luego añadió que le da "lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas. Sí me sorprende que se metan con una menor...", cerró.

