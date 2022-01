"Bailemos hasta llegar a los 100": Este es el tierno video de Will Smith en el cumpleaños de su madre

Will Smith está de celebración, y es que el lunes 17 de enero la madre del actor, Caroline Bright, hizo una nueva "vuelta al sol", cumpliendo 85 años, los cuales festejó al ritmo de Whitney Houston y con una coreografía que enterneció a las redes.

El protagonista de "Hombres de Negro" posteó en su cuenta de Instagram un video casero, en donde se le ve junto a su madre bailando y cantando "I Wanna Dance With Somebody" de la fallecida estrella del R&B estadounidense, Whitney Houston.

En la descripción de la publicación se lee: "¡85 hoy! Feliz cumpleaños, mamá-mamá. Bailemos hasta llegar a los 100". Rápidamente el video se viralizó con más de 40 mil comentarios de buenos deseos hacia el compleaños de su progenitora.

Redeados de mesas y compartiendo con algunas personas, se puede ver que pasaron la tarde celebrando el cumpleaños. No obstante, Will no fue el único en compartir parte del evento en sus redes, ya que la nieta de Caroline, Willow, también posteó un video bailando junto a su padre y su abuela.

Por su parte, Harry Smith, hermano de Will, también se hizo presente en el cumpleaños 85 de su madre, a través de una publicación en Instagram, en donde subió una serie de fotografías familiares junto a un mensaje lleno de amor y agradecimiento hacia ella.

Entre todas las personas que se sumaron a las felicitaciones por los 85 años de Caroline, también hubo algunos personajes de la industria musical y cinematográfica expresaron su cariño hacia la madre de Will.

