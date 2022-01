"Si no es una, es otra": El problema médico que llevó a Ingrid Parra a ser internada en la clínica

La actriz y comediante, Ingrid "Peka" Parra, vivió un lunes para el olvido esta semana, ya que se vio afectada por un problema de salud que la obligó a ser internada en un recinto médico.

Parra preocupó a sus seguidores tras subir una foto a sus historias de Instagram, en donde aparece recostada en un catre clínico. En la postal escribió: "Si no es una, es otra. Vamos 2022".

Operada de apendicitis

Luego, en su perfi de la misma red social hizo una publicación en donde aparecen dos fotos; una desde una peluquería y la misma que ya había posteado en sus "stories".

En la descripción de dicho post, detalló que "para los que me preguntan, estoy recién operada de apendicitis... si no es una es otra, ojalá que la tercera sea que me gané el Kino".

Sus más de 500 mil seguidores se volcaron a dejarle decenas de mensajes de ánimo y apoyo, para que se pueda recuperar luego de dicho procedimiento médico.

"Ánimo", "fuerza pequita", "que te recuperes pronto", "mi niña, cuídese mucho", "ya irá pasando", "te envío buenas energías", "ya todo pasará", "vamos que se puede, cariños linda", "ánimo, mucha fuerza y luz", son algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo.

