Casi fue "Tito": José Antonio Neme revela la desconocida audición que hizo para actuar en "Marrón Glacé"

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, contó en el matinal una desconocida anécdota de cuando era adolescente, cuando participó en las audiciones de la teleserie "Marrón Glacé".

Todo se dio en una conversación con Michelle Adam, a quien sorprendió mencionándole que uno de sus sueños de pequeño era ser actor. Tanto así, que asistió hasta Canal 13 a "probar" sus dotes frente a las cámaras.

La audición de Neme

Nené Aguirre, una productora de las teleseries de dicho canal, fue quien le dijo el día en que las audiciones se realizarían, y que estaban buscando "un personaje de adolescente rebelde, como de 11 o 12 años".

"Yo fui a la oficina de ella, me entregó el libreto. Escondido porque sabía que si mi mamá se enteraba, en ese momento prejuicioso, (me diría) 'que tenía que estudiar, que qué estaba haciendo en televisión...', y mira donde terminé", añadió.

Neme recordó que al momento de audicionar, estaban las actrices Claudia Burr y Gabriela Hernández. A él le tocó audicionar como "Tito", el hermano chico del personaje de la primera actriz mencionada.

"Fui súper esperanzado, hice la audición. Pasó un rato, había como 15 otros niños, y de repente sale la Nené y me dice: 'No, muy alto'", señalándole que finalmente esa fue la razón por la cual no se pudo quedar con el papel.

Cabe destacar que el rol para el que había postuló Neme recayó en Julio Gallardo, quien ahora se encuentra totalmente alejado del mundo de las teleseries.

