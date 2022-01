Conoce la edad, cuánto mide y cuántos hijos tiene Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, más conocida como Natti Natasha, es una de las exponentes del género urbano y la bachata femenina con 16 años acumulados en su carrera musical.

Nacida en Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, el 10 de diciembre de 1986, comenzó a perseguir su sueño de ser cantante a los 8 años cuando fue ingresada a la Escuela de Bellas Artes de Santiago para tomar clases de canto, perfeccionar sus dotes vocales y su fuerza interpretativa.

View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Todo sobre Natti Natasha

A los 18 años, Natti empieza a escribir y grabar sus propias canciones para cantarlas en su pueblo natal. Además, fue participe de dos bandas, D'Style e Ingco Crew, sin embargo, ambas se desintegraron con el tiempo, por lo que la futura artista decidió frenar su lanzamiento en la música.

Te puede interesar Millones y millones de dólares: Estos son los 6 tiktokers que más dinero ganaron en 2021

"Papá conociendo a su nieto": Mayte sube foto de su padre Óscar Rodríguez visitando a su hijo Galo

Con Los Auténticos Decadentes como plato fuerte: Estos son los artistas que estarán en el Festival de Puente Alto

Inicios de Natti Natasha

Su debút en la industria musical lo hizo en compañía del sello discográfico Orfanato Music Group, con quien grabaron "Hold Ya" (Remix) con Gyptian y Don Omar en el año 2010, instancia en la que aprovechó de ser parte del cuarto disco de este último, entre las que destacaron "Dutti Love", canción que le hizo ganar tres premios Billboard Latinos.

El primer EP en inglés que lanzó Natti fue "All About Me" igualmente junto a Orfanato Music hasta el año 2014 cuando decidió concluir su contrato con Don Omar para empezar a sacar música junto a Pina Records para el tercer álbum de estudio de Tony Dize.



Durante el año 2016, Natti se convirtió en la primera artista femenina en firmar con el sello Pina Records, lanzando su primer sencillo "Otra cosa" en colaboración con Daddy Yankee. En 2017, publicó su canción Criminal junto a Ozuna, tema compuesto por ambos cantantes junto a Jhay Cortez, y que logró posicionarse en el puesto 5 de la lista de Hot Latin Songs y alcanzar los 2 mil millones de visitas en Youtube.



Un año más tarde y con colaboraciones junto a Bad Bunny, Thalía y Becky G, Natti se convirtió en la mujer más vista de YouTube. A inicios del 2019, "Iluminatti" vió la luz con 17 canciones y colaboraciones con Kany García y Anitta.

View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

A mediados del 2021 se estrenó el segundo álbum de estudio, en esta ocasión con el sello discográfico Sony Music. Dicho disco presentó colaboraciones con Prince Royce, Maluma, Cazzu, Farina & La Duraca, entre otros destacados artistas del género urbano.

View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

¿Cuántos años tiene?

Natti Nattasha actualmente tiene 35 años.

¿Cuántos hijos tiene Natty?

La artista solo tiene una hija, Vida Isabelle, nacida el 22 de mayo del 2021 en Miami, su padre es Raphy Pina.

¿Quién es Raphy Pina?

Natti y Raphy se conocieron en el año 2013, cuando ella luchaba por ganarse un lugar dentro de la industria musical y él ya se había consolidado como productor de grandes artistas. Si bien la historia de amor de la pareja se remonta al año 2018, no fue hasta finales del 2021 cuando confirmaron su romance y anunciaron el plan de casarse.

Además de su pareja y padre de su hija, Raphy Pina es el productor musical de Natti Natasha desde el año 2016 a través del sello discográfico Pina Récords, con quien se lanzó el conocido sencillo "Criminal". El equipo parte de Universal Music, ha trabajado con importantes artistas entre los que destacan Daddy Yankee, R.K.M. & Ken-Y y más.



Desde finales del año pasado, Raphy se ha visto enfrentado a problemas con la justicia puertorriqueña tras ser culpado por posesión legal de armas de fuego, a esto se le suma a los cargos impuestos en el 2015 por fraude hipotecario y por poseer una pistola automática.

El productor podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero por ahora quedará en libertad bajo palabra hasta el día en que se dicte sentencia: el 1 de abril de 2022.

Todo sobre Famosos