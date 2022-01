"Conoce perfectamente mis dolores": Paola Troncoso cuenta cómo la ayuda Miguelito durante sus crisis de fibromialgia

No es un misterio que Paola Troncoso y Hans Malpartida, mejor conocido como "Miguelito", han formado una amistad que ha traspasado las pantallas y que, al mismo tiempo, ha sacado risas en miles de personas que disfrutan de sus rutinas como madre e hijo en la ficción.

Malpartida ha tenido un rol fundamental en la vida de Troncoso, ya que, entre grabaciones, es quien la ayuda a paliar las crisis de dolores que sufre por la fibromialgia, diagnóstico que padece desde hace 17 años.

"Conoce perfectamente mis dolores"

En conversación con LUN, el actor tras "Miguelito", aseguró que él sabe "perfectamente cuando anda media achacada, con dolores. Basta con que la mire y no tiene para qué decirme. Por su condición, esforzarse puede ser peor, puede incluso sufrir una fractura de algún dedo de la mano".

Paola respaldó los dichos de "Miguelito", y afirmó que él "me entiende mucho. Me cuida y sabe cuando yo no estoy tan bien, ya que conoce perfectamente mis dolores y tiene claro que, independiente de mis padecimientos, sigo adelante".

Hans en ocasiones trata de "porfiada" a Paola, debido a que ella no para de grabar a pesar de vivir intensos dolores. Y es que Troncoso optó hace dos años por dejar de tomar medicamentos para enfrentar los síntomas, por lo que las crisis de dolor se han vuelto recurrentes desde entonces.

Troncoso defendió su decisión, argumentando que "la gente que tiene esta enfermedad tiene que comprender que no conseguirá tener una vida más fácil tomando remedios, ya que le quitaran sus síntomas, pero no sus causas, que son las emociones. Por eso no quise seguir llenando mi cuerpo de químicos, así que los dejé".

Actualmente, la actriz trata su diagnóstico a través de una técnica de meditación llamada "Ho'oponopono", la cual, asegura, la ayudó a entender que "la vida no es como yo la pensaba: un sacrificio. Cambié de mentalidad y logré comprender muchas cosas de mí, que es lo principal para estar sana".

Paola y Hans Malpartida protagonizan la serie "Paola y Miguelito", la cual se emite todos los sábados después de Meganoticias Prime.

