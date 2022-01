Rodrigo Sepúlveda celebró su cumpleaños en vivo: "Sueño con un país donde la gente tenga pensiones buenas"

El pasado 11 de enero el periodista Rodrigo Sepúlveda celebró su cumpleaños con su familia, pero durante la edición de este sábado 15 de enero, el equipo de Meganoticias Alerta también quiso festejar al rostro de Megamedia.

El conductor se mostró visiblemente emocionado por la sorpresa, momento en que se dio el tiempo de contar cuáles son sus deseos, los que no son personales, sino que para todo Chile.

Los deseos de Sepu

"Mis deseos son los siguientes, lo voy a decir. Primero que tengamos un país donde podamos ser felices. Donde la gente pueda vivir en paz y pueda cumplir sus sueños. Un Chile que todos queramos, con chilenos y extranjeros", aseveró.

El periodista además comentó que espera un país donde "la gente tenga pensiones buenas, donde la gente tenga salud, donde la gente tenga buena educación, donde tenga trabajo, donde la gente no tenga que hacer filas y filas para poder atenderse.

Además, el reconocido "Sepu", remarcó que "sueño con un país así. Donde nos podamos abrazar, donde nos podamos querer, donde no haya delincuencia, donde no haya violencia. Sueño con un país donde no dependa de tu bolsillo donde tú puedas estudiar, donde no dependa de tu bolsillo donde tú te puedas mejorar de una enfermedad. Tal vez sea muy idílico, pero me encantaría tener un país así. Y sueño seguir haciendo este noticiero".

"Un cumpleaños sin celebración"

Su cumpleaños número 49, lo festejó en medio de una triste situación a nivel familiar. Lo anterior porque él mismo comentó en sus redes sociales que uno de sus tíos murió durante esta semana, y justamente el día del cumpleaños de "Sepu" fue el funeral de su familiar.

En una foto que subió junto a su esposa, dos hijas y su mascota, el periodista hizo una reflexión sobre el día que cumplió 49 años.

"Esta foto es la primera pausa del día. Recién me pude juntar con mis 4 mujeres para abrazarnos. Ha sido un cumpleaños sin celebración", comenzó diciendo al pie de la publicación.

A continuación explicó que "partió Boris, un tío muy querido, y su despedida es lo que llenó este 11 de enero. Es otra vuelta al sol que me ha permitido crecer, aprender, descubrir e intentar ser un mejor ser humano segundo a segundo".

"No celebro con música ni con aplausos, solo con el amor que me entregan ustedes día a día. En esta pequeña imagen está el afecto genuino de una familia que siempre recibirá el amor con los brazos abiertos", cerró, agradeciendo a todos sus seguidores por los saludos recibidos.

"A disfrutar con la familia, maestro", "felicidades y condolencias también, eres admirable", "un abrazo de condolencias para ti y familia, y muy respetable celebrar así porque hay una familia con un dolor inmenso atrás", "feliz Cumpleaños de igual forma, la vida a pesar de tantas tristezas siempre valdrá la pena vivirla", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.