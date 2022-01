A 25 años del estreno de Titanic: Este es el cheque que sigue recibiendo el actor tras el "niño irlandés"

En 1997 se estrenó una de las películas más taquilleras de la historia y ganadora de una gran cantidad de Premios Oscar. Hablamos de "Titanic", que convirtió en estrellas a actores como Leonardo Di Caprio y Kate Winslet.

Además, la cinta tiene una serie de curiosidades que hasta el día de hoy generan reacciones en fanáticos e internautas. Pero sin duda existe un detalle que pocos conocen y que tiene que ver con el increíble sueldo que gana, 25 años después de su estreno, uno de los actores extras del filme.

El "niño irlandés"

Reece Thompson, quien interpretó al "niño irlandés" en la película de James Cameron, recibe todos los meses un pago por ese trabajo.

Thompson tenía nueve años cuando participó de la filmación, y su personaje era un niño que viajaba en tercera clase junto a su mamá y hermana, y que muere en el célebre naufragio. Su aparición se reduce a tres escenas y apenas pronuncia una sola línea en el momento en que se genera el caos dentro del barco.

De acuerdo al medio Business Insider, Thompson, que nació en Canadá y actualmente tiene 33 años, se desempeña como director de marketing digital de una estación de esquí y snowboard en el estado de Utah, Estados Unidos.

Reece comenzó como modelo infantil, por lo que él y su madre se enfrentaron a una encrucijada: les dieron a elegir entre protagonizar un anuncio publicitario o tomar un pequeño papel en "Titanic". Aunque la primera opción era más tentadora económicamente, finalmente optaron por la segunda, que terminaría siendo más rentable a largo plazo.

El pago por su actuación

Al rodarse la película, Reece cobró un pago de 25 mil dólares (más de 20 millones de pesos chilenos actuales), y el dinero fue depositado en una cuenta bancaria con el objetivo de destinarlo a su educación y un automóvil.

Al citado medio, el joven reveló que en los años posteriores al estreno de la película recibió cheques por varios miles de dólares cada trimestre, pero que la cifra se fue reduciéndo 100 y 300 dólares mensuales (82 mil y 245 mil pesos chilenos) conforme avanzó el tiempo.

“Es curioso, porque este hecho ya no está presente en mi mente. No es que todo el tiempo estoy pensando: 'Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del Titanic? Pero, cuando sucede, es como decir: 'Genial, 100 dólares extra'", concluyó Reece.

