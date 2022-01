"¿Tú creí?": Actriz venezolana de "#PobreNovio" Nathalie Vera sube video imitando el acento chileno

La actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al subir un video en donde aparece imitando el particular acento chileno.

Recordemos que en la teleserie, la joven actriz realiza un personaje venezolano, por lo que no ha tenido que adoptar la forma de hablar que tienen las y los chilenos.

"Me queda así como medio fome"

No obstante, uno de sus seguidores en TikTok quiso ponerla en aprietos y le preguntó si es que en alguna futura telenovela, "te piden que hagas el papel de chilena, ¿cómo te sale el acento chileno?".

Vera tomó el guante y comenzó a hablar "como chilena", señalando, "oye mira la verdad, es que como que no me sale muy bien, me queda así como medio fome, pero yo creo que podría intentarlo si igual un actor se prepara".

"Yo creo que sí podría hacerlo, ¿tú creí'?", terminó preguntándole ella a su fan, en donde se le escucha decir las palabras sin las "s" finales ni las letras "d" inter vocales, faltas típicas que tienen las personas chilenas al hablar.

El video originalmente subido en su TikTok lo publicó en su cuenta de Instagram, y en menos de una hora obtuvo miles de likes y cientos de comentarios de sus fanáticos chilenos, quienes elogiaron su forma de emular el acento local.

"Te salió perfecto", "como cuica achorada", "te faltó el sí po'", "te falta el ya po'", "seca", "te sale muy bien", "súper", "bacán, te pasaste", "cachai' po y te queda perfect", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Nathalie Vera participa como Génesis en "#PobreNovio", teleserie que se emite de lunes a viernes a partir de las 20 horas por las pantallas de Mega.

