"Ella es familia": Prima de "Huaso" Isla revela cómo es su relación con Gala Caldirola

Una de las primas más cercanas a Mauricio "Huaso" Isla, es Carolina Sánchez Isla. Ambos se criaron juntos en Buin y hasta el día de hoy son muy unidos. De hecho, ella es la madrina del fallido matrimonio que él tuvo con la española Gala Caldirola.

En conversación con LUN, Carolina confidenció cómo es la relación actual que tienen como familia con la exesposa del "Huaso".

"Para mí ella es familia"

"Con Gala me llevo muy bien, al igual que todos en la casa. Todos la queremos y la respetamos mucho (...) para mí ella es familia, al igual que Nataly, la mamá de Martina (primogénita de Isla)", sentenció Sánchez.

La prima de Isla comentó que al momento de separarse, lo que más le afectó al futbolista fue "el desapego abrupto que tuvo con Luz", algo que él ya había vivido con Martina al momento de separarse con Nataly.

Desde Chile, ella lo llamaba por teléfono para conocer cómo estaba. "Le decía, 'no me digas que estás bien porque te conozco', y él me respondía, 'no prima si estoy bien, tranquilo. Aunque conociéndolo tantos años, una sabe si te está mintiendo o no. Yo lo vi muy seguro de sus decisiones, lo que me dejó en paz", recordó.

Sobre cómo vivió Isla el difícil momento que vivió Gala algunos días atrás con Iván Cabrera, la joven comentó que como familiares "lo tomamos con mucho respeto".

"Como mamá de Luz, mi comadre y mujer, nuestro apoyo para ella estará siempre y lo sabe. Mauro mostró mucho respeto y apoyo para ella, por eso publicó una foto manifestándolo", cerró.

