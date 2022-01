"Mis sentimientos eran reales": Cecilia Bolocco revela qué fue lo que la enamoró de Carlos Menem

La ex Miss Universo de 1987, Cecilia Bolocco, reveló qué fue lo que la enamoró de su segundo marido, el fallecido expresidente argentino Carlos Menem, con quien tuvo a su único hijo, Máximo.

En un programa de Canal 13, la diva tras ser preguntada sobre si hay algunas cosas que cambiaría de su vida, reveló que "nada", pese a sus conocidos fracasos amorosos.

"Mis sentimientos eran reales"

"Como se fue tejiendo mi historia... Yo no podría cambiar nada, porque tengo a Máximo que es mi vida (...) llegó en el momento preciso, con la persona precisa, porque Máximo tiene muchas cosas de su padre, aquellas buenas cosas de las que yo me enamoré", indicó.

Luego detalló que tanto su hijo como su exmarido comparten el ser "un hombre profundo, un hombre inteligente, un hombre muy cercano al pueblo, a la gente. Siempre pendiente de todo, muy muy sencillo".

Cecilia Bolocco y Carlos Menem

El momento en que se enamoró de Menem

También contó cuál fue el momento en que se enamoró de Menem: "Cuando lo fui a entrevistar como Presidente, después me invitó a La Rioja —la provincia de donde él era y donde yo terminé viviendo—. (Carlos) estaba sentado en la cuneta, en una cuestión con tierra, tomando mate con sus viejos amigos, en la cuneta hablando de tú a tú, con una ternura".

"Yo me enamoré de Carlos (Menem) porque yo vi la ternura, esa vocación que él tenía de verdad. Por ahí me creen o no me creen, me importa nada. Pero mis sentimientos eran reales y él me conquistó", cerró.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem

Recordemos que ambos se casaron en 2001, divorciándose en 2007 en medio de un escándalo mediático, luego que Bolocco fuera captada en su casa de Miami junto al empresario Luciano Marrochino.

