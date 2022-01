Tati Fernández y el beso que se dio con su pololo Oliver Borner en Amar Profundo: "Fue con amor"

La influencer chilena Tati Fernández debutó en "Amar Profundo" como Macarena, un papel que se cruza con la realidad, ya que en la ficción es pareja de Javier, interpretado por su actual novio, Oliver Borner.

Eso sí, existen algunas diferencias. En la producción nocturna, Javier además de tener un romance con Macarena, también tiene uno con Rafaela (Octavia Bernasconi). Ambas desconocen la existencia de la otra.

En conversación con el medio Página 7, la joven que debuta en la actuación señaló que, pese a que su rol no es protagónico, "ha sido interesante porque dio que hablar".

"Vengo a ser la mala, entonces fue un desafío para mí, porque yo no sé en la teleserie que Oliver tiene polola. En 'Amar Profundo' aprendí lo que es grabar una teleserie", reconoció.

"Fue un beso con amor"

Sobre lo que es actuar como la pareja de su novio en la vida real, señaló que ha recibido comentarios divertidos sobre la situación que pocas veces se ve en pantalla. "La gente dice que es como un multiverso muy grande. Empiezan a comentar en Twitter que 'el Oliver ficticio está engañando a su polola ficticia con su polola real', es muy chistoso", indicó.

Grabar con él "es un honor porque ha tenido una trayectoria grande, yo sé el sacrificio y lo que le ha costado, y para mí verlo en la teleserie es bacán", asumió.

¿Los besos que se da con Oliver son reales o los actúan? Tati contestó que el romántico encuentro y posterior beso que pudimos ver en su primera aparición fue completamente real, pese a que él le había enseñado como actuarlos.

"Oliver me explicó la forma de dar besos en la teleserie, me dijo ‘se hace de esta forma, pero tú dime cómo te queda más cómodo’, y le dije ‘si queremos que quede bien, hagámoslo como siempre, no pensemos tanto'. Tratamos de hacerlo lo más natural posible, para darle más realismo. Fue un beso con amor”, cerró.

"Amar Profundo" se emite de lunes a jueves por las pantallas de Mega a partir de las 22:40 horas, después de Meganoticias Prime.

