Diana Bolocco revela emocionante sueño que tuvo con su fallecido hermano Rodrigo: "Fue súper sanador"

La conductora del "Mucho Gusto", Diana Bolocco, contó una emotiva historia en el matinal, ligada al fallecimiento de su hermano mayor, Rodrigo Bolocco. Él murió el 12 de enero del 1986, a sus 24 años, producto de un accidente automovilístico que sufrió mientras en Viña del Mar.

Al momento del deceso, Diana recordó que apenas tenía 8 años. Durante la noche que ocurrió todo, la periodista rememoró que su padre al momento de contarle la noticia, le señaló que "tu hermano se fue con Dios", algo que ella pese a su corta edad, entendió que se refería a la muerte.

"No pude cerrar ese círculo"

En la hora del funeral, los padres Bolocco decidieron que lo mejor para Diana era que ella no asistiera, por lo que no pudo despedirse de su hermano en la ceremonia respectiva. "Pensaron que era lo mejor para evitarme el dolor, (pero) dentro de mi cabecita y mi pensamiento de niña, no pude cerrar ese círculo, quedó abierto", confesó.

A sus 25 años, una noche Bolocco recuerda que tuvo un enigmático sueño, en donde aseguró haber soñado con el accidente que tuvo Rodrigo durante esa fatídica jornada.

"Vi el accidente con lujo de detalle, como de arriba, como si hubiera venido en un helicóptero. Quién manejaba, quién iba al lado, qué pasó, de qué color era el auto (...) desperté con mucha paz, y le pregunté a mi mamá y era tal cual cómo lo había soñado", rememoró Diana, enfatizando en que ella conocía detalles generales del suceso, pero no de forma tan meticulosa como lo pudo ver en el sueño.

Luego de contar la anécdota, la periodista hizo una profunda reflexión. "El sueño me permitió cerrar un ciclo de dolor y poca explicación, de incertidumbre y de muchas preguntas sin respuestas. Fue súper sanador como ese sueño vino a tapar esa herida que yo tampoco sabía que tenía", cerró.

