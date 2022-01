Conoce la edad, cuánto mide y cómo fueron los inicios de Dua Lipa

Dua Lipa, de 26 años, se ha consagrado como una de las estrellas globales de la música desde el lanzamiento de su más aplaudido álbum "Future Nostalgia", cuyos hits se han posicionado en todas las listas de canciones importantes alrededor del mundo.

Con la música en la sangre, Dua Lipa nació en Londres el 22 de agosto de 1995, siendo la primera hija del matrimonio de refugiados albanokosovares conformado por Dukagjin y Anesa Lipa de Pristina, quienes se trasladaron al Reino Unido y se establecieron en la capital británica en el año 1992.

Dua Lipa siempre fue cercana a la música, ya que su padre fue el vocalista y guitarrista de la banda de rock Kosovar Oda, además este solía tocar en casa obras de su autoría y canciones populares de artistas como, por ejemplo, David Bowie, Bob Dylan y la agrupación Radiohead. Esto generó un temprano interés musical por parte de la joven Dua.



Todo sobre Dua Lipa

Durante su etapa escolar básica, mantenía lecciones de música, en donde aprendió a tocar violonchelo y además comenzó a recibir clases de canto los fines de semana en la Escuela de Teatro de Sylvia Young, en Londres. Las dos ambiciones se vieron frenadas por la corta edad que tenía.



Industria musical de Dua Lipa

Con las ideas claras de conseguir un representante artístico y comenzar a lanzar música, con quince años empezó a publicar en YouTube sus interpretaciones de canciones de Alicia Keys y Christina Aguilera. Sin embargo, dos años más tarde, en 2012 escribió su primera canción, "Lions, Tigers & Bears", inspirada en el Mago de Oz y que subió a su propia de soundcloud.



Los videos que fue subiendo a YouTube llamaron la atención de Ben Mawson, un mánager de Warner Bros, quien la puso en contacto con productores y le enseñaron los principales conocimientos para ser una compositora.

La primera canción que escribió junto a Warner Bros fue "Hotter Than Hell", apoyada únicamente por el sonido del piano y el bombo, haciendo que la canción fuera más nostalgica. Gracias a este tema, obtuvo su contrato de grabación con la compañía discográfica en el verano de 2015.

Su primer tema oficial fue "New Love", lanzado a mediados del mismo año, sin embargo, para alcanzar el reconocimiento del público extranjero fue necesario esperar al lanzamiento de su siguiente sencillo, "Be the One" en octubre de 2015, que al conseguir altas ventas fue certificado como doble platino.

Las canciones de su primer álbum "Dua Lipa", la llevó a hacerse de gran renombre en el Reino Unido y partes de Europa y Oceanía, consiguiendo reconocimiento de Billboard, Spotify, revistas y medios británicos.

A partir de 2019 ya no hubo dudas de que Dua Lipa llegó para quedarse y ya estaba pegando fuerte en el mundo. Su canción junto a Silk City, Electricity, le dio el premio Grammy a mejor canción de Dance y ese mismo año el premio a Mejor Nueva Artista.

Finalmente, su segundo álbum, Future Nostalgia, fue lanzado en marzo de 2020 con el sencillo Don't Start Now, mientras que Physical, Break my heart y Levitating son otros de los hits del último proyecto que la está haciendo triunfar a nivel internacional.

Dua Lipa en la pasarela

De ascendencia albanokosovar, Dua no solo tuvo ambición de música cuando joven, sino también de modelo. Con 15 la británica quería caminar por la pasarela para el catálogo virtual de ASOS Marketplace, hasta que la agencia insistió en que tenía que bajar de peso para hacer desfiles en pasarela, a lo que ella se negó.

Sin embargo, eso no la desmotivó y ahora siendo adulta se le ha visto debutar durante Milán Fashion Week junto a Donatella Versace para su colección de primavera/verano 2022.



La cantante también fue la imagen de la campaña otoño/invierno 2021 de reconocidas marcas a nivel mundial.

Activista y filántropa

En numerosas ocasiones Lipa, que mide 1.73 metros, ha utilizado sus redes sociales y sus conciertos para apoyar las causas que considera correctas e incluso en varias oportunidades se ha identificado como feminista.

Del mismo modo, se ha pronunciado contra el sexismo y ha apoyado la igualdad social de la comunidad LGBTIQA+, el movimiento Time'sUp y el Mee Too, además de alzar en diferentes ocasiones la bandera arcoíris.

Recientemente ella ha apoyado una campaña denominada "Abuse Is Not Love" contra la violencia de pareja.

Dua Lipa también se ha visto en muchas ocasiones trabajando en campañas benéficas como "Go Blue" de UNICEF, en apoyo a los derechos del niño. Asimismo, en el 2019 para el terremoto de Albania, recaudó fondos mediante una línea de camisetas de edición limitada llamada "Pray for Albania" en colaboración con diseñadores de moda albaneses.

En abril del año pasado, se presentó virtualmente en la fiesta de los premios de la Academia de la Fundación Elton John AIDS 2021 para recaudar fondos para aquel organismo.



