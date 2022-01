Decía hablar 58 idiomas: Así fue el día en que Viva el Lunes tuvo como invitado a "El Políglota"

Uno de los momentos que quedaron marcados en la memoria de miles de personas que crecieron viendo la televisión chilena en los 90, es cuando el programa "Viva el Lunes" invitó a Ziad Fazah, un hombre libanés denominado como "El Políglota".

La fama del hombre era tal que incluso tenía un Récord Guiness como la persona que más idioma sabía hablar en el mundo; en concreto, 58.

"Cuando tenía 11 descubrí este talento"

Con ese currículum, fue el flamante invitado en el capítulo del lunes 20 de octubre de 1997, en el cual además estaba presente el goleador Iván Zamorano.

"Nací con un talento divino, el cual me posibilitó aprender todos los idiomas del mundo en tres años. Cuando tenía 11 descubrí este talento y después empecé a aprender todos los idiomas", aseguró de entrada en la entrevista que lideraba Cecilia Bolocco.

El hombre explicaba que su método para aprender nuevas lenguas consistía en escuchar un casete con el idioma a aprender, y con solo 3 minutos de oírlo "ya estaba con toda la pronunciación absorbida y después comenzaba a aprender la gramática".

Lo pusieron a prueba

Para apreciar su talento, el programa llevó a personas que sabían hablar diferentes idiomas del mundo, con el objetivo que pudieran sostener una conversación y así comprobar que efectivamente tenía las aptitudes mencionadas.

Álvaro Salas entrevistando a "El Políglota"

El hombre fue interpelado por hombres y mujeres que dominaban el egipcio, chino, finés, hindú, árabe, ruso, entre otras lenguas, provocando que Ziad diera un bochornoso espectáculo, ya que si bien a algunos pudo responderles en el idioma que le hablaban, con otros ni siquiera pudo traducir lo que le decían.

En "Viva el Lunes", luego que notaran todos en el estudio que no manejaba bien los idiomas, se excusó señalando que muchos no los practicaba de hace al menos "20 años". Una excusa que no bastó para las personas que veían el show, puesto que para muchos quedó como un charlatán, pese a que hasta el día de hoy se autodefine como políglota.

El presente de Ziad Fazah

En 2020, a 23 años de su participación en "Viva el Lunes", Ziad Fazah conversó con La Cuarta y aseguró que al programa lo llevaron "engañado".

"Es que un políglota, por más que se maneje en muchos idiomas, si no los practica puede olvidarlos. Me dijeron que iba a ser una entrevista en español, pero después las cosas cambiaron", indicó de entrada, asegurando que iba nervioso porque sabía que iba a ser puesto a prueba "con idiomas difíciles que hace mucho tiempo no practicaba".

Ziad Fazah escuchando al ciudadano indio

"Estoy seguro que el hombre del hindú, que me hizo leer uno de los mensajes, sentía envidia de mí. Creo que él quiso que yo no pudiera leerlo para decir que no era políglota (...) El que me habló en chino mandarín lo hizo súper rápido, para que no le entendiera. Fue una gran trampa para derrumbarme", añadió.

Actualmente, Ziad vive en Porto Alegre, Brasil, trabajando en programación, luego de haber ejercido como profesor en un instituto de idiomas en Río de Janeiro y, además, sacó varios libros de diferentes lenguas del mundo. Advirtió que ahora, quien quiera ponerlo a prueba, necesita avisarle con una anticipación de al menos 14 días.

Libros de "El Políglota"

"Si quiero hablar idiomas, necesito dos semanas para practicarlo. Esa es la verdad, necesito eso de tiempo para hablarlo con habilidad. ¡Es que estoy viejo! Cuando estuve en Chile era un gentleman, ahora ni tengo pelo", cerró entre risas.

Todo sobre Famosos chilenos