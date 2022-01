"Mami te extraña": El tierno mensaje de Gala Caldirola tras alejarse de su hija por un viaje de trabajo

La exchica reality, Gala Caldirola, se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, por un viaje relámpago que debió realizar esta semana por motivos laborales.

Su hija, Luz Elif, se encuentra junto a su padre, Mauricio "Huaso" Isla, desde hace varios días vacacionando, por lo que Gala pudo ir al país norteamericano sin mayores problemas.

"Mami te extraña"

Eso sí, en medio de sus postales en donde se le puede ver disfrutando de las bondades del lujoso hotel donde se está hospedando, Caldirola aprovechó la oportunidad para entregar un tierno mensaje a su pequeña, dando cuenta lo mucho que la echa de menos.

En una fotografía que reposteó desde la cuenta de una familiar del "Huaso", en donde Luz aparece con un traje de baño disfrutando de una piscina, Gala escribió: "Mami te extraña, pero sé que estás disfrutando a papi, Mauricio Isla, en familia y eso me hace feliz. Amor de mi vida".

Horas más tarde compartió un video del recuerdo, en donde ella y su hija están tomadas de la mano saltando en la arena de una playa. En ese clip nuevamente le hizo una dedicatoria a su pequeña, señalando que "aunque estemos lejitos, mi último pensamiento antes de dormir siempre eres tú, amor de mi vida".

"Estoy muy contenta"

Durante la madrugada del miércoles 5 de enero, antes de irse a Estados Unidos, Gala tomó su celular y grabó historias desde su casa, señalando que había conseguido un trabajo de último momento.

"¿Qué hago por aquí a estas horas? En realidad no he podido dormir casi nada. Pero estoy muy contenta igual, porque me voy al aeropuerto. Me ha salido un viaje exprés por temas de trabajo", fue lo primero que dijo en la "storie".

Luego señaló que se encuentra "súper contenta porque están fluyendo un montón de proyectos, estoy súper feliz en el tema laboral. Sí, ¿por qué no decirlo?", sin mencionar el lugar donde le ofrecieron dicho trabajo.

Horas después, Caldirola compartió un potente mensaje, en el cual se puede leer: "Disfrutar de lo que hay en el presente. Todo lo demás llega".

