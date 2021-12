Dwayne Johnson llama manipulador a Vin Diesel y confirma que no volverá a "Rápidos y Furiosos"

Los seguidores de “Rápidos y Furiosos” se quedarán con las ganas de volver a ver juntos a Hobbs y Toretto. El actor estadounidense Dwayne Johnson “La Roca” descartó la posibilidad de aceptar la invitación de Vin Diesel para volver a la famosa franquicia.

“La Roca” es parte de la saga desde el año 2011, cuando se estrenó “Rápidos y furiosos 5”, para interpretar a Luke Hobbs, un agente diplomático del servicio de seguridad de Estados Unidos.

Todo sobre Rápidos y Furiosos

Apareció en las tres entregas siguientes. Sin embargo, luego se conoció que no estaría en la novena cinta que fue estrenada este año. Al parecer, por algunas diferencias que tuvo con el elenco masculino durante las grabaciones.

Desde entonces, se había especulado sobre un posible regreso que avivó el entusiasmo entre los seguidores de la saga, pero esto fue descartado por el propio actor en unas declaraciones que dio a CNN.

Dwayne Johnson responde a la publicación de Vin Diesel

Durante la entrevista con el medio estadounidense, Dwayne Jhonson descartó cualquier posibilidad de regresar para la décima entrega y, además, reprochó a Vin Diesel por el hecho de hacerle la petición de manera pública cuando ya lo habían conversado en privado.

"Me sorprendió mucho la publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo realmente no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia”, dijo a CNN.

Vin Diesel escribió en Instagram: “Mi hermano pequeño Dwayne, ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos... pero ha llegado el momento".

"El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul. ¡Juré que alcanzaríamos el mejor final que es 10! No dejes inactiva la franquicia, tienes un papel muy importante que jugar”, agregó.

"Habíamos hablado de esto hace meses"

Aunque la invitación abierta de Vin Diesel fue recibida con alegría por los fanáticos, a Dwayne no le pareció agradable y aseguró que se trató de mera manipulación.

“La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que involucrara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento”, insistió.

Dwayne aseguró que pese a que ya no formará parte de la franquicia, desea lo mejor a todos los que participan para que sea un éxito. “Confío en el universo 'Fast' y su capacidad para ofrecer resultados consistentes a la audiencia, y realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes en el próximo capítulo".

Todo sobre Famosos