"Lo que me propuse para 2021 no lo cumplí": Priscilla Vargas revela sus metas para el 2022

Priscilla Vargas, quien conduce las ediciones matutinas de Meganoticias, realizó un balance de lo que significó este año para ella, y confesó además las metas y logros que se había fijado para este 2021 que ya se va.

Al pie de una foto en donde aparece sonriente, señaló: "¡No queda nada! Lo que me propuse para 2021 no lo cumplí. En dos días no alcanzo a meterme a un gimnasio, a leer los 5 libros que me faltan, a iniciar un emprendimiento y estudiar otra carrera".

Todo sobre Priscilla Vargas

Tras analizar que no logró concretar ninguno de esos anhelos, la periodista sentenció que "para 2022 solo me voy a proponer ser feliz. Es lo único que me importa", junto a un emoji de una carita que aparece abrazando.

"Tal cual, te lo mereces", "me encantó tu pensamiento", "le deseo lo mejor del mundo entero", "linda sonrisa", "qué bonita", "muy linda y alegre", "solo hay un que disfrutar la vida", "un abrazo, me caes muy bien", "feliz es lo importante"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Revisa la foto

¿Priscilla en "The Covers"?

En conversación con Página 7, Priscilla Vargas confesó que fue contactada por la producción del programa de Mega, "The Covers", para que se uniera como participante al espacio de tributos musicales.

"Me preguntaron si quería participar en la primera versión y dije que no, ninguna posibilidad, pero sí les dije que quien tenía mucho talento era José Luis Repenning, así que lo eché al agua. Terminó luciéndose, algo que a mí me dejó muy chocha", expresó, y además confesó cuál fue su razón para negarse a participar del espacio.

"Soy muy desafinada para cantar, así que en ningún caso participaría", sentenció, revelando el programa ajeno al noticiero en el cual sí le gustaría participar. "En lo que sí tengo talento es en la cocina, sé cocinar muy bien, tengo muchas especialidades: lasaña, paella, risotto, así que el talento es la cocina", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos