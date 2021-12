Revelan las últimas palabras de Avicii antes de su muerte

A más de tres años de la muerte del músico sueco Avicii, se han dado a conocer los últimos pensamientos y frases que dijo el DJ momentos antes de tomar la decisión de quitarse la vida.

"¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!", fue exactamente lo que escribió en su diario Tim Bergling (su nombre real), el 20 de abril del 2018, antes de que un amigo con quien estaba de viaje en Mascate, Omán, tuviera que llamar a su familia para notificarles la tragedia.

Anteriormente, el DJ ya había comentado que se encontraba en "modo automático" tras su abuso de sustancias y problemas sicológicos, que conllevaba con una vida llena de estrés y con shows interminables, según el mismo dijo en vida.

Muchas de las palabras cargadas de dolor que Avicii escribió en su diario, serán de conocimiento público a contar del proximo 18 de enero a través de "Tim - La biografía oficial de Avicii".



Biografía de Avicii

Finalmente los admiradores del productor sueco sabrán qué pasaba por la mente de Avicii para haber llegado a tomar la fatídica decisión de terminar con su vida, además conocerán cómo se sentía al intentar técnicas para sentirse "menos triste".

La biografía de Avicii contendrá fuertes racionamientos del artista, en pleno momento donde su salud mental estaba inestable y no sabía cómo combatirlo.

"El futuro Tim lidia con el dolor. El futuro Tim lidia con el dolor mejor que el Tim presente, porque ya hay demasiados dolores presentes más urgentes para tratar", se puede leer en la biografía.

"Se siente como si estuviera en un nuevo modo predeterminado, el cual es nuevo y un poco aterrador. Sentí que los miedos de los últimos días causaron estragos en mí, pero recuerdo la punta para concentrarme en mi respiración", escribió Avicii después de probar la meditación hindú.

Frases como "necesitaba que me lo explicaran de manera muy lógica y cavernícola para que realmente entendiera su naturaleza y cómo me estaba perjudicando. ¡Ay, dolor! ¿Por qué me duele ahora? Sensación incómoda", escribía constantemente en su diario.

"Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza”, expresó en su diario el DJ.

"Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que lo has dado una vuelta, ¿adivina qué? Empiezas de nuevo desde el principio", añadió.

Y siguió: "Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés y ansiedad que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezca. El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme", escribió.

Avicii en vida

Avicii comenzó su carrera musical en el año 2008, cuando tenía 18 años, trabajando en un remix de la canción del videojuego "Commodore 64". Ese mismo año, Avicii publicó su primera producción propia, "Manman", por el sello discográfico de Pete Tong, Bedroom Bedlam.

En 2010, Tim lanzó "Don’t Hold Back", bajo el alias Jovicii junto a John Dahlbäck, además, ese año llegó a EMI Music y se embarcó en su primera gira mundial y se colocó en el número 39 de la lista Top 100 de Dj Mag.

El 2011 fue destinado a "Levels", con el que logró ingresar en las listas de éxitos musicales más importantes del mundo y obtuvo numerosas certificaciones, además de crear su propia discográfica LE7ELS y consolidarse como el sexto mejor DJ del mundo.

Desde ese momento Avicii no dejó de recibir reconocimientos por los nuevo temas que iba lanzando, y se fueron sumando las giras recorriendo todo el mundo hasta el punto de no tener tiempo libre.

Justo cuando se encontraba en la cúspide de su carrera profesional, siendo uno de los músicos mejor pagados del mundo, Tim anunció en marzo de 2016 oficialmente su salida del mundo de la música.

El DJ padecia de pancreatitis aguda, desde ahí le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en el 2014, lo que le provocó estragos hasta finalmente darse por retirado.

