Entendió los garabatos: El efusivo encuentro entre Ben Brereton y un fanático chileno en Inglaterra

Un divertido encuentro vivió el futbolista Ben Brereton con hinchas chilenos, que se encontraban en Inglaterra y lo fueron a visitar a la cancha donde juega su equipo, el Blackburn Rovers.

Todo esto lo documentó el club inglés, que primero le consiguió un saludo personalizado de Ben para el fan chileno, llamado Manuel Muñoz.

En el primer clip señaló su alegría por la visita de Manuel al estadio, y en el segundo registro audiovisual se puede ver a Ben encontrandose con el chileno.

Un efusivo "¡hola!", se le puede oír decir al chileno, quien por más que intentaba en hablarle en español a Brereton, este no le respondía ninguna frase en castellano.

Lo anterior, hasta que se le ocurrió mencionarle algunos garabatos chilenos. Luego que el futbolista los escuchara, asintió con la cabeza, en señal que sí entendía a qué se refería. "Eso sí", cerro el feliz chileno, quien inmortalizó el momento con una foto junto al goleador.

"Las palabras más importantes en el español chileno", "siempre hay un chileno", "somos el mejor país de Chile, hermano", "así sobrevives en Chile", son algunos de los comentarios que le dejaron los tuiteros en el video.

