"Los cambios llegan cuando tú decides": Gala Caldirola impacta con radical corte de pelo

La modelo española Gala Caldirola, dará la bienvenida al 2022 totalmente renovada, ya que justo antes de celebrar el Año Nuevo, se sometió a un radical cambio de look.

Caldirola, de actuales 29 años, optó por hacerse un corte de pelo estilo melena, que le llega pocos centímetros bajo los hombros y, además, aclaró su cabello dejándoselo rubio.

Mediante una galería de fotos subió imágenes de su nuevo aspecto, señalando: "los cambios llegan cuando tú decides cambiar. Y mi cabello cambió como siempre en manos de mi querido amigo, Jean Bohus".

Sus más de 2 millones y medio de seguidores le dejaron miles de likes y cientos de comentarios, alabando su look veraniego. "Me encanta"; "preciosa Galita"; "te ves increíble"; "estupenda"; "amé ese look"; "estupenda esta mujer" y "me encanta tu renovación" son parte de los mensajes que se leen en el posteo.

¿Cómo se lleva Gala con Mauricio Isla?

En un programa de CHV, el exesposo de Gala Caldirola, el futbolista Mauricio "Huaso" Isla, se sinceró y reveló cómo es la relación actual que los dos tienen. Recordemos que ambos comparten la tuición de la hija que tienen en común, bautizada como Luz Elif.

"Terminamos muy bien, somos muy amigos", aseveró en un programa de CHV. El deportista añadió que a su exesposa "la veo bien, haciendo sus cosas, estando en una relación".

Cabe recordar que por estos días, Gala mantiene una relación amorosa con el bailarín Iván Cabrera. Luego de meses que en redes sociales y la prensa se especulara con ellos, los dos la confirmaron hace pocas semanas que están juntos. Sobre el actual estado de su ex, Isla se sinceró y comentó que "cuando ella (Caldirola) está feliz, yo creo que mi hija (Luz Elif), también lo está".

Por otra parte, reveló que ambos como pareja conversaron las repercusiones que podría tener esto en la prensa y las redes sociales. "Cuando se rompió la relación, sabíamos que iban a pasar cosas como la envidia, que alguien dijera cosas que no eran", aseveró.

Frente a lo anterior, aseguró que como su expareja "la trato de cuidar, no meterme en su relación y lo que es su vida ahora tengo una admiración tremenda por ella, por lo que tuvimos y jamás voy a interrumpir lo que ella está viviendo ahora", añadió sobre el tema.

