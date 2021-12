Elizabeth Hurley cautiva con atrevido mini vestido metalizado a sus 56 años: "¡No envejeces!"

Mostrando su pierna con una bota médica, Elizabeth Hurley restó importancia a un esguince en su pie y posó con un atrevido mini vestido rosa metalizado, con el que reveló que está en su mejor momento a sus 56 años.

La actriz británica presume de su conservada figura en sus redes sociales, donde no le teme a la censura de Instagram, realizando sesiones en las que deja ver mucha piel. Una buena alimentación y no exponerse al sol, han sido sus secretos revelados para mantenerse en forma, informó El País.

Elizabeth Hurley causa sensación en las redes

Días después de la celebración de la Navidad, Elizabeth Hurley publicó tres fotografías con las que causó impacto desde su cuenta de Instagram. La actriz presumió su cuerpo en un mini vestido firmado por Versace, con el que exhibió su tonificada figura.

El diseño atrevido, estilo lencero, confeccionado en un tejido metalizado brillante de color rosa, dejó poco a la imaginación en las instantáneas que regaló a sus fans.

El Daily Mail reseñó la publicación y recordó que la actriz aún no se ha restablecido del todo de un esguince de tobillo que sufrió en la grabación de su última película, “Christmas in the Caribbean”.

Haciendo uso de su buen humor, la modelo se retrató en una de las postales junto a una figura de cartón impresa con la imagen de Liam Neeson.

Y en la tercera y última postal, se recostó sobró un sofá de tenue color beige lleno de cojines, y se vio deslumbrante mostrando su pronunciado escote y sus piernas a través de la abertura alta de su mini vestido. A la par resaltó su bota médica de color gris, con la que cubrió su pie para inmovilizarlo, tras el accidente.

Elizabeth Hurley completó su estilismo con unos zarcillos redondos llenos de brillantes y una diadema que colgaba de su cuello. Su cabello lo llevó suelto con ligeras ondas que caían sobre sus hombros, y el beauty look fue ligero con ojos acentuados con una paleta de colores ahumados y labios con brillo.

En la leyenda de sus fotos, envío su mensaje de Navidad a todos sus fans: “¡Feliz Navidad. Distraída de mi lesión en el tobillo, por quien metí en mis medias”.

Asombrados por su apariencia tan juvenil, los fans no dejaron de recordarle lo bien que se ve a su edad. Además le desearon una pronta recuperación ante la condición de su pie.

“Eres la mujer más sexy que conozco”; “¡No envejeces! ¿Cómo se ve ese retrato en el ático?”; “Ella no envejece”; “La mujer más atractiva del mundo”; “Sigues siendo tan impresionante como lo eras hace 20 años”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores, halagando su belleza.

