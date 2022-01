Aún hay cercanía: Tres momentos en que Marité Matus demostró que aún tiene cariño por Vidal

Tras divorciarse en el año 2019, Marité Matus y Arturo Vidal han demostrado que los ex pueden llevarse bien. Además de tener tres hijos en común, en más de una oportunidad se han visto viajes o comentarios en las redes sociales, que dejan clara la buena onda entre ambos.

Recordemos que a finales del 2018, María Teresa Matus sorprendió a la prensa tras tomar la decisión de irse a vivir sola con sus hijos, casi una década desde que iniciara su relación con el "King".

Por estos días la madre del "Monito" Vidal se encuentra en pareja junto a Camilo Huerta, mientras que el futbolista pasa sus días con la colombiana Sonia Isaza.

Momentos clave de la expareja en el 2021

Marité Matus responde sobre lo que siente al ver jugar a Vidal

No es secreto que Marité tiene una buena relación con Arturo, no obstante, una pregunta que muchos querían hacer finalmente llegó a la cuenta de la influencer, y esta la respondió.

"Que sientes al ver jugar a Vidal?" A lo que Matus contestó directamente: "mucho orgullo, por su entrega, no conformarse y seguir luchando. Es un espectáculo y espero verlo jugar mucho tiempo más".

Asimismo, en una oportunidad anterior, en octubre, tras iniciar una dinámica de preguntas y respuestas similar. "Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño", especificó Marité en la primera historia, luego de que un seguidor elogiara cómo se lleva con Arturo, la influencer hizo una reflexión sobre cómo deberían llevarse los ex.

"Qué pena que esta situación (la buena relación que tiene con Vidal) no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana", explicó.

El coqueto mensaje de Arturo Vidal a Marité Matus

Comenzó el verano y Marité posteó algunas postales de sus vacaciones en Algarrobo, algo que no tuvo mayor repercusión hasta que el "King" sorprendió a los seguidores de su ex comentando "Sexi Gorda" junto a unos emojis de aplausos.

Dicho comentario encendió las alarmas de todos sus fanáticos ante un posible regreso entre el futbolista y la influencer. Sin embargo, hubo quienes destacaron que entre los dos solo existe una buena relación de expareja, ya que el quiebre matrimonial entre Marité y Arturo se dio en buenos términos.

Marité Matus sorprende con foto de "momento feliz del 2021" en Instagram

Es fin de año y los trends de Instagram con "Foto de" se han masificado. A este mismo desafío se unió Marité Matus, en donde sorprendió subiendo a sus historias subiendo el "Momento donde fuiste infinitamente feliz e 2021" junto a una fotografía familiar en el árbol de Navidad junto a sus 3 hijos y su exmarido, Arturo Vidal.

Ambos compartieron en sus perfiles de Instagram imágenes de la celebración que pasaron en Chile como familia, sin embargo, Marité posteó una en la que salía solo con sus hijos y Arturo, por su parte hizo lo mismo, separando su relación amorosa de su relación familiar.

