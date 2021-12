"Lo pasamos increíble": Yamila Reyna reveló detalles del primer encuentro de su mamá con Diego Sánchez

Conocer a la suegra es algo inevitable, si es que la relación va bien encaminada. Esto fue lo que vivió el actual portero de Unión Española, Diego "Mono" Sánchez durante este fin de semana, ya que la mamá de su actual pareja, Yamila Reyna, vino desde Argentina a Chile a visitarlos.

En su cuenta de Instagram, la actriz y comediante argentina hizo una línea de tiempo de todo lo que ocurrió durante la Noche Buena, el pasado 24 de diciembre, día en que las cosas afortunadamente para ellos salió bien, con fiesta incluida, que se alargó hasta altas horas de la noche.

"Lo pasamos increíble"

"Se conocían, pero solo por videollamada. Además, al principio a mamá no le gustó mucho la idea (de que estuvieran juntos). A Diego le costó ganarse el corazón de mi vieja", señaló Reyna a LUN, quien entregó detalles de por qué su madre no quería al futbolista para ella.

Reconoció que su progenitora tenía ciertos resquemores con el "Mono", los cuales tenían que ver directamente con "la mala fama de los jugadores y porque es más chico que yo. (Yamila tiene 43 y Diego 34), así que no le veía mucho futuro (al pololeo). Diego fue demostrando con actos lo enamorado que estaba de mí".

La actriz enumeró los detalles con los que se ha ido enganchando del guardameta. "Si yo he trabajado todo el día me sorprende con una cena romántica. También me trae ramos de flores solo porque sí. Me deja notas deseándome un lindo día. Para Navidad hizo un brindis con palabras muy bonitas y dijo 'en la punta de mesa está mi suegra' y dejó un puesto para mi papá (fallecido el 2017)".

La mamá de Yamila, Patricia González, tapó en elogios a Diego Sánchez, "(Es) encantador y adorable. Además, es un caballero y tiene don de buena gente, y eso lo pude comprobar conociendo a su familia. No hay palabras para hablar de ellos porque sobran adjetivos. Pasé unas fiestas maravillosas", detalló.

Tan maravillada quedó con su yerno, que incluso señaló que se encuentra segura, "que su papá (de Yamila) que está arriba, al igual que yo, está convencido de que son el uno para el otro".

Reyna cerró la entrevista contando que en Navidad con su mamá "lo pasamos increíble. Fuimos a la casa de campo de los papás de Diego. Le prepararon un salmón a mi mamá porque es su debilidad. La regalonearon un montón y eso me reconfortó porque ella es muy tímida".

