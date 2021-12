"Se me paraliza el lado izquierdo de la cara": Leo Méndez Jr. denuncia a clínica por secuelas de una bichectomía

La tarde del domingo Leo Méndez Jr. sorprendió a sus seguidores al denunciar en sus redes sociales a una clínica por una bichectomía mal realizada que le ha traído graves secuelas.

Fue a través de sus historias de Instagram que el hijo de DJ Méndez alertó a sus fanáticos con una fotografía que lo mostraba con el rostro amoratado. Tras la preocupación inicial, el joven de 24 años descartó una golpiza y "funó" a un centro de estética por el mal procedimiento.

Bichectomía con graves consecuencias

"El 27 de marzo del 2020 al comienzo de la pandemia en Chile, estaba por viajar de vuelta a Suecia luego de haber participado en un programa del 13 cuando me decidí someter a una bichectomía", comienza la extensa publicación que detalla las secuelas que le ha dejado la intervención.

"Al momento de la bichectomía a pesar de la anestesia, sentía al momento que escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien y se lo comentaba a mi amigo. El mismo día de la bichectomía por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota en mi cachete izquierdo", relató.

"Tercer día, ojo morado e hinchado, no podía abrirlo todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro", explicó Leito sobre el avance de sus secuelas en postoperatorio.

El joven detalló además que cuando volvió a Suecia tenía un fuerte dolor que con el avance de los meses persistía, pese a que la hinchazón de su rostro ya no continuaba.

"Se me paraliza el lado izquierdo de la cara"

Pero actualmente las complicaciones se han vuelto a agudizar. "1 año con 10 meses después, hace dos semanas por primera vez, se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos... En conjunto con dolores seguidos de cabeza, pulsaciones desde el cachete izquierdo".

"No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo. Quién me asegura a mí que no quedaré así para siempre? Tendré solución?", se lamente el joven en la publicación que tiene una serie de fotografías que muestras su estado tras esta fallida intervención.

