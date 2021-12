"Con un ángel desde el cielo": El sentido mensaje navideño de Diana Bolocco recordando a su fallecido cuñado

La conductora del "Mucho Gusto", Diana Bolocco, entregó un mensaje de Navidad a través de su cuenta de Instagram, con una sentida dedicatoria a su fallecido cuñado, Aníbal.

Bolocco se reunió con toda la familia de su esposo, Cristián Sánchez, en compañía de los dos hijos que tienen en común, Facundo y Gracia, además de sus dos retoños más grandes, Pedro y Diego.

"Nos acompaña desde el cielo"

En la imagen que posteó la periodista, se pueden ver a todos los anteriormente mencionados, a los hermanos de Cristián y también a la madre de este.

"Navidad Sánchez Barceló. Con un ángel que nos acompaña desde el cielo. Te queremos y extrañamos querido Anibal. Feliz navidad", escribió Bolocco, junto a dos emojis, uno de un regalo y otro de un árbol navideño decorado.

"Hermosa familia", "familia unida", "feliz Navidad", "ese ángel los acompañará siempre", "mucha paz y mucho amor", "muchos besos y abrazos al cielo", "llenitos de amor Diana", "maravilloso compartir con la familia", son algunos de los mensajes que recibió Bolocco de parte de sus seguidores.

La muerte de Aníbal

Fue en julio de este 2021 que Aníbal Sánchez, uno de los hermanos de Cristián Sánchez, falleció luego de padecer por poco más de un año un agresivo tumor cerebral.

Diana estuvo ausente durante toda la semana en que despidieron a Aníbal. El día en que volvió, se tomó unos minutos para reflexionar sobre la muerte y honrar la memoria de su cuñado.

"Estuve totalmente fuera, sin tampoco conectarme mucho a mi teléfono, por lo que quiero agradecer todas las muestras de cariño a mí, a Cristián, a su familia. Quisiera compartir un poco de lo que fue este proceso con ustedes", partió diciendo, en ese entonces, la periodista.

Enfatizó en que Aníbal era "un tipo maravilloso. Tenía tantas cualidades, pero una en particular que quisiera destacar que es el don del bajo perfil (...) Y, sin embargo, lo inundaba todo, con esos ojos maravillosos que tenía, esa sonrisa acogedora".

"Han sido días muy dolorosos, pero muy lindos, y en estos días he pensado en todas las familias que han perdido sus seres queridos, estamos en el medio de una pandemia, y que no han tenido la posibilidad de estar cerca de sus muertos, de sus familiares, que no han tenido la posibilidad de abrazarse, de llorar... Esta familia la tuvo", prosiguió Diana, valorando la posibilidad que todos ellos tuvieron durante estos meses.

"Aníbal murió de un cáncer muy agresivo que se lo llevó en un año y medio. Dio la lucha con una entereza, nunca se quejó, nunca, nunca, nunca. Y le costaba caminar, al final le costaba respirar. Siempre estuvo al pie del cañon por sus niñitas", concluyó.

