"La verdadera sirena de Amar Profundo": Magdalena Müller cautiva con sesión de fotos en el agua

La actriz de "Amar Profundo", Magdalena Müller, dejó maravillados a sus fans tras subir una imagen en donde aparece caracterizada como una sirena.

Quien da vida a Ramona en la mencionada teleserie, posteó en su cuenta de Instagram dos fotos en donde aparece sumergida en el agua, con un largo vestido de gasa, en tonos morados, azules y verdes.

"Bienvenido sea el verano. Aquí creyéndome heavy sirena. ¿Qué me dices Pin Montané, lo logro un poco? Besitos a todes (sic.), feliz solsticio", escribió en la descripción.

Rápidamente, el posteo se llenó de likes y comentarios con elogios de parte de sus fanáticos y seguidores, quienes destacaron su belleza y parecido con una sirena.

"Bella", "una sirena perdida en el mar", "qué diosa", "la verdadera sirena de 'Amar Profundo'", "tan dulce, me encantas", "está genial ese vestido", "divina", se puede leer en los mensajes.

Revisa la foto

"Paseando con el amore"

A comienzos de diciembre, Magdalena compartió con sus más de 1.2 millones de seguidores bellos registros de uno de sus últimos viajes en compañía del joven.

"Paseando ando con el amore. Besitos", escribió la artista nacional sobre las postales, que no pasaron desapercibidas por sus fans.

"Hacen una bonita pareja", "Qué preciosos", "Te ves feliz", son algunos de los mensajes que destacan en la sección de comentarios.

Revisa las imágenes

¿Cómo surgió el amor?

En una entrevista realizada durante el 2020, la actriz se refirió a los inicios de su romance y detalló cómo fue el primer encuentro con su enamorado.

"Fue el 18 de septiembre. Una de mis mejores amigas de la vida está pololeando hace harto tiempo y me invitó a su casa en Pucón", explicó.

En ese viaje, su amiga le dice que irán a verla los hermanos chicos de su pololo. "Y yo pensando que hermanos chicos eran chicos… Y uno de los hermanos chicos era mi (actual) pololo", confesó.

Ya en la vuelta a Santiago, Müller comentó que él la invitó a salir y el resto es historia. "Es divertido, porque somos dos amigas que pololeamos con hermanos", añadió.

A pesar de que en un principio señaló que no le nacía hacer público el romance, durante la pandemia cambió de parecer: "Sentía que era raro no mostrar que estoy y fue como ‘ya, total...’. Fue como que me nació natural, porque estoy muy feliz".

