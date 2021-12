La extravagante chaqueta del hijo de Will Smith que impactó en el estreno de "Matrix Resurrections": La diseñó él mismo

El excéntrico estilo del hijo de Will Smith volvió a ser noticia. En esta ocasión, el escenario para que Jaden Smith hiciera de las suyas con una estrafalaria chaqueta, fue la alfombra verde del esperado estreno de “Matrix Resurrections”.

El chico acompañó a su madre, Jada Pinket Smith, a la premiere de la legendaria película de las hermanas Wachowski, en su regreso a la pantalla grande 18 años después. Una presentación donde ambos lucieron espectaculares.

Jada deslumbró con un look completamente de rojo, un llamativo mini vestido que combinó con unas medias pantis brillantes y tacones puntiagudo de trenzas. Destacaba en su atrevido atuendo una larga cola de tul, además de un maquillaje sencillo que resaltaba sus ojos, y en los labios un tono natural y un corte de pelo al ras completaron su estilo.

Así es la excéntrica chaqueta del hijo de Will Smith

El hijo de Will Smith no se dejó opacar ante el exuberante estilo de su madre y destacó con un atuendo marcado por tonos negros sobre negros en pantalón camisa, corbata y una gabardina. En contraste, usó unos zapatos blancos y llevó un estilismo sin sorpresas, con su acostumbrado pelo rasta.

Pero lo que más llamó la atención en el chico, de 23 años, fue una chaqueta que contrastaba con su elegante atuendo. Un modelo muy a su estilo, con unas mangas rimbombantes con tramas blancas, como se puede ver en las imágenes que circulan en las redes sociales.

La pieza que se robó todas las miradas forma parte de su propia marca de ropa “Msftsrep”, que lanzó en el año 2012 junto a su hermana Willow Smith y dos amigos más, bajo un concepto irreverente e inspirado en el “skate”.

La pieza aún no está disponible para la venta, pero en la página oficial tiene un precio de 155 dólares.

Un look aplaudido hasta por Justin Bieber

El look que escogió el hijo de Will Smith fue aplaudido por el cantante Justin Bieber, quien no resistió en comentar una fotografía que publicó Jaden del evento en su cuenta de Instagram.

“Guapo”; “Eres un ícono de la vida”; “Siempre a la moda”; “Jaden, siempre fresco”, se podía leer en el post que alcanzó más de 500 mil 'likes' y más de mil comentarios en pocas horas.

