"Esas mechas paradas": Cecilia Bolocco reacciona al nuevo cambio de look de su hijo Máximo

Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco, mostró su más reciente cambio de look en redes sociales. El joven que hace unas semanas cumplió 18 años, apareció durante una transmisión en directo realizada por la diva chilena.

Como costumbre, la exMiss Universo de 1987 publicó su "live" semanal en el que interactuó con sus seguidores y entregó detalles del lanzamiento de su colección de carteras y perfumes.

En ese contexto, Máximo interrumpió el video de la diseñadora de modas para consultarle su opinión sobre una fragancia. Fue en ese momento que Cecilia se percató que su hijo se había cortado el cabello.



“¿Maxi? Saluda estoy haciendo un live”, dijo la animadora cuando el ahijado de Diana Bolocco entró a la habitación para mostrarle el perfume que resultó ser de todo su gusto.

"Sí es muy masculino, saluda hombre. Miren se cortó el pelo", comentó Bolocco, quien también aprovechó de consultarle a los usuarios conectados que les parecía el aspecto de su "pequeño". "A ver qué opina la gente", añadió.

Máximo se dejó ver con el cabello más corto a los lados, sin embargo, mantuvo el largo de arriba luciendo una especie de jopo.

Al respecto, la empresaria lanzó un divertido comentario sobre la transformación capilar de Máximo: “Yo no sé por qué esas mechas paradas”, señaló entre risas.

La situación sentimental de Máximo

Hace unas semanas el joven fue a uno de sus primeros eventos como un mayor de edad, sorprendiendo por su apertura al hablar con la prensa presente en el lugar.

Tras ser consultado por su estado amoroso, ya que ha subido durante el último tiempo fotos acompañado con la misma joven, respondió que se encuentra "soltero desde marzo y estoy feliz".

Asimismo, adelantó a quien esté interesado en llegar a su corazón que "todavía no estoy en Tinder. Me falta todavía... no sé, no sé todavía. Pero estoy soltero".

