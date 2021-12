Actriz de "Parasite" es diagnosticada de cáncer a sus 30 años

Park So-dam , la conocida actriz surcoreana que alcanzó fama internacional con la interpretación de Kim Ki-jung en la ganadora del Oscar a Mejor Película del 2020, "Parasite (2019)", ha sido diagnosticada con cáncer de tiroides papilar.

Según Artist Company, la agencia de la joven de solo 30 años, que emitió un comunicado de prensa a los medios surcoreanos, Park obtuvo su diagnóstico de cáncer luego de un chequeo médico regular, por lo que debió someterse a una cirugía, hecho que no le permitirá participar de los eventos promocionales de su última película de acción " Special Cargo".

View this post on Instagram A post shared by 박소담 (@sodam_park_0908)

Respecto a la nueva película de Park, "Ghost", dirigida por Lee Hae-Young, no está claro si se retrasará o se mantendrá la fecha prevista para su lanzamiento.

¿En qué consiste el cáncer de tiroides papilar?

Este el cáncer más común de la glándula tiroides y predomina en mujeres. La glándula tiroidea está localizada en el interior y al frente de la parte baja del cuello, y se refleja a través de un pequeño nódulo inflamado.



No se conoce la causa de este cáncer, sin embargo, puede deberse a una anomalía genética o a la exposición de radiación, no obstante, no se conoce la razón exacta de esta enfermedad.

