"Confiada en que todo saldrá bien": Ingrid Aceitón anuncia que está embarazada tras dolorosa pérdida

A menos de un año de haber perdido un embarazo a los 7 meses de gestación, la exchica reality Ingrid Aceitón reveló que nuevamente se encuentra embarazada.

La tierna noticia la dio a conocer mediante una publicación de Instagram, en donde aparecen dos fotos. Una cuando estaba esperando a su primera hija, Alice, y otra actual de su segundo embarazo, de Ada.

El posteo lo acompañó con una tierna descripción, en donde resume lo que ha sido su 2021, entre la triste pérdida y este nuevo ser que llega a agrandar su familia.

"Mi regalo divino"

"Con @nashito_ag (su pareja) estamos esperando nuestra segunda hija, Ada Mía, con 8 meses ya de embarazo (32 semanitas). Mi regalo divino, mi otra hija, mi bebé arcoíris. Otra bendición que me ha enviado mi Señor, que no hay manera de agradecerle, más que amarlo toda mi vida. Una mamá rapidísima", partió diciendo.

Agregó que "como muchos ya saben, hace menos de un año recibí la peor noticia de toda mi vida. Mi primer embarazo, mi primera hija, mi primer amor, mi Alice Amorette. La perdí a los 7 meses de gestación de una manera inexplicable, donde sentí que mi vida se acabó, no había luz, esperanza, paz, nada de nada. Un proceso que no se lo doy a nadie".

"Dios es tan pero tan perfecto que en el momento más oscuro me envió a mi Ada. Que difícil explicar y contar, las emociones por las que me ha tocado pasar todo este año. Entre angustias, crisis, vivir en automático, miedos, etc", sumó.

Luego explicó que su fallecida hija Alice le brinda paz, la cual "compensa un poco mi dolor, porque estoy clarísima que siempre tendré que vivir con el vacío de no tenerla conmigo. Ahora con su hermanita Ada creo poder volver a sanar de a poquito mi corazón y mi alma. Sabiendo que jamás se me borrará todo el dolor por completo, también sé que mi Ada esperará que dé lo mejor de mí para ella".

"Sé que algunas mamitas me entenderán que este proceso es muy extraño y a la vez lindo. Nuevamente con una ilusión, una esperanza, una nueva vida... volver a sentir, volver a amar (...) Estoy más confiada en que todo saldrá bien, quería compartirlo y si pudiese gritarlo lo haría, Dios está conmigo", cerró,

Su posteo logró en menos de 12 horas más de 140 mil "me gusta" y cientos de comentarios, de sus fanáticos que la felicitan por nuevamente enfrentar un proceso gestacional.

