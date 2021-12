"Enséñame los dientes, mami": El video del recuerdo que muestra a Chayanne en su tierna faceta de padre

Isadora Figueroa, la hija de Chayanne, celebró con mucho entusiasmo su cumpleaños número 21. El festejo comenzó desde muy temprano compartiendo un tierno video de su infancia junto a su padre.

Luego de mantener un perfil reservado, arropado por la fama de su padre, la joven ha logrado conquistar las redes sociales y se ha ganado el aprecio y la admiración de más de 400 mil seguidores, al mostrar un poco más sobre la vida familiar del artista.

Por sus venas corre sangre de artista. Al igual que su padre, tiene un gran talento para la música, es capaz de componer y cantar, como lo demostró en el “Frost Music Fest 21”, en marzo de este año.

Hija de Chayanne abrió el baúl de los recuerdos

En medio de la celebración por su cumpleaños, la hija de Chayanne bailó y cantó. Además de lucir bellísima, también tuvo tiempo para recordar su infancia con un video de cuando apenas tenía seis años de edad, aproximadamente.

En el video con que Isadora recordó su niñez, aparece sonriendo, frente a una ventana donde se observa de fondo el mar. Para ese entonces, tenía el cabello castaño y claramente estaba en la etapa en que comenzaba a cambiar los dientes.

"Hola, mi nombre es Isadora y estoy en mi casa con mi papi", dice la niña. En ese momento, se escucha la voz del cantante puertorriqueño que la interrumpe: "Enséñame los dientes, mami", con una emoción difícil de ocultar al ver que los nuevos dientes comenzaban a salir.

El clip es una muestra de la complicidad entre el cantante y su hija. La famosa estrella boricua la alienta en sus ocurrencias pidiéndole que le enseñe cómo aprendió a silbar, algo que la pequeña no duda en hacer. “Ya me creció el diente... por si tenían dudas. 21”, escribió Isadora en la leyenda de la publicación.

Seguidores “estallan” de ternura

Ante el video de Isadora, los fans de Chayanne no dudaron en reaccionar. "Me gusta que el papi es de frente... te empuja él primero hacia picardías”; "Qué tierna eres, nunca he podido silbar"; "Bellísima desde tu nacimiento, carismática, una dulzura inagotable, que hoy sea un maravilloso día llenito de amor", son algunos comentarios de los internautas.

Y aunque ahora su hija menor ya sea toda una joven independiente, Chayanne sigue compartiendo junto a ella. Uno de los momentos más especiales del cumpleaños, que se viralizó en las redes sociales, lo muestra bailando con su hija, mientras cantan junto al pastel de cumpleaños junto a su otro hijo, Lorenzo Figueroa.

