Montse Ballarin luego que Boric recordara que la actriz le rompió el corazón: "La amistad jamás será una sentencia"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, contó la primera vez que le "rompieron el corazón", revelando que la responsable de su decepción amorosa fue la actriz Montserrat Ballarin.

Su confesión la entregó en un programa de Canal 13, comentando que todo se dio cuando era un adolescente, entre los 14 o 15 años.

"Estaba perdidamente enamorado"

"Esto debió ser por el 2000, 2001. Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle", indicó de entrada Boric.

Recordó que, "fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido. Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que —no recuerdo la palabra exacta— estoy perdidamente enamorado de ti’".

Luego, vino el rechazo. "Entonces ella me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’, y me dio un abrazo. Y esa es una sentencia de muerte para un joven enamorado", cerró entre risas.

La respuesta de Ballarin

A casi 20 años de ese hecho, y luego que Gabriel lo recordara en la televisión abierta, Montserrat respondió en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la actriz que actualmente está en pareja con Francisco "Chapu" Puelles, subió el extracto de la confesión a sus historias.

Sobre ella escribió, "Jajajaja, pero candidato!! La amistad jamás será una sentencia de muerte. Y usted está muy vivo".

